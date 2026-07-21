Faille critique wp2shell : mettez WordPress à jour tout de suite

On en dit quoi ?



Une faille non authentifiée qui donne les clés d'un site dans le cœur du logiciel qui fait tourner près de 40% du web, c'est à peu près le pire scénario possible. La bonne nouvelle, c'est que le correctif existe déjà et qu'il suffit de l'appliquer. La mauvaise, c'est que des millions de sites mal entretenus ne le feront jamais à temps, et que le code d'attaque, lui, est déjà entre toutes les mains.