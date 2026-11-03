Spywares : Apple alerte les utilisateurs d’iPhone dans 99 pays

Qu’en penser ?



Cette nouvelle vague d’alertes rappelle que les iPhone peuvent eux aussi être visés par des opérations d’espionnage extrêmement sophistiquées. Si ces attaques concernent généralement des profils spécifiques, leur diffusion dans 99 pays témoigne de l’ampleur géographique des menaces détectées par Apple. Pour les utilisateurs concernés, la firme recommande de solliciter une assistance spécialisée et d’envisager l’activation du mode Isolement, qui limite certaines fonctionnalités de l’iPhone afin de réduire les possibilités d’attaque. Le principal problème de ces techniques demeure leur discrétion : lorsqu’aucune interaction n’est nécessaire, même un utilisateur particulièrement vigilant peut être ciblé.