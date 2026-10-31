Dernier jour pour un Mac propre et sécurisé pour Halloween : -40 % sur Intego ONE Advanced !
Article sponsorisé - Publié le - Bon Plan
Pour Halloween, l'éditeur du meilleur antivirus Mac lance une grande campagne de promotion pour son offre Intego ONE Avancé. Elle comprend un antivirus et un pare-feu qui offre une protection complète de votre appareil, ainsi qu'un module de nettoyage pour gagner de l'espace de stockage et accélérer les performances de votre Mac. L'offre prend fin demain 1er novembre : c'est maintenant ou jamais pour s'équiper de la protection Mac la plus efficace.
Deux réalités à connaître :
Des médecins à la FFVoile en passant par les ministères de l'Intérieur à celui de l'Économie, le nombre de cyberattaques en 2025 a prouvé que personne n'est intouchable. Récemment, c'est l'agence qui gère les titres, cartes grises et permis de conduire (l'ANTS) qui s'est fait piratée. Pour vous, cela se traduit par une multiplication des tentatives de phishing et de ransomwares de plus en plus sophistiqués, au point que les cyberattaques sont devenues un enjeu d’État dont la sensibilisation de la population est maintenant une de ses priorités. Si le nombre de menaces en hausse est donc une première réalité, une deuxième réalité est que les Mac sont maintenant tous vulnérables aux virus et aux ransomwares.
Pour vous aider à naviguer parmi les innombrables offres, Mac4Ever analyse et compare rigoureusement les solutions les plus performantes du marché afin de vous garantir une protection sur mesure.
Pour avoir ainsi testé les principaux antivirus sur Mac, notre choix s'est porté sur Intego ONE, développé par Intego. Contrairement à beaucoup de ses concurrents, ce logiciel a été développé exclusivement pour l'architecture Apple. Résultat : une efficacité redoutable contre tous les types de malwares, alliée à une ergonomie exemplaire. C'est simple, sa fluidité est telle qu'on en oublierait presque sa présence, ce qui en fait, selon nos tests, le meilleur bouclier actuel pour votre Mac.
Bonne nouvelle ! Intego ONE Avancé est actuellement en promotion à -40 % pour Halloween et l'offre prend fin le 1er novembre 2026.
Intego propose différentes formules selon que vous souhaitiez une protection ciblée ou une suite complète (incluant nettoyage système et VPN). Le point commun entre toutes ces offres ? Elles intègrent toutes sans exception un antivirus et un pare-feu. Vous avez donc la liberté de moduler vos options sans jamais faire de compromis sur la sécurité de base de votre Mac.
Intego ONE Essentiel, la solution de base, se compose de :
C’est le rempart indispensable contre une menace qui ne cesse de se diversifier sur macOS : qu'il s'agisse de virus, de chevaux de Troie, de spywares, de ransomwares ou de publicités intrusives (adwares). Pour aller plus loin, son pare-feu bidirectionnel agit comme une véritable tour de contrôle : il bloque non seulement les tentatives d'intrusion extérieures, mais surveille aussi vos propres applications pour empêcher toute fuite de vos données personnelles vers l'extérieur.
Intego ONE Avancé ajoute à cela un nettoyeur de fichiers qui supprime les fichiers inutiles, détecte les documents volumineux pour vous aider à les trier et surveille l'occupation de la mémoire et du processeur pour optimiser leurs performances.
Enfin, Intego ONE Total reprend toutes les fonctions précédentes et les complète avec un VPN qui vient parachever le triptyque unique de la sécurité : antivirus, pare-feu, VPN. L'antivirus protège des menaces locales, le pare-feu bloque les menaces réseau tandis que le VPN sécurise les connexions que vous autorisez à passer outre le pare-feu. Et Intego ajoute donc depuis la rentrée cette nouvelle application de sécurité et de VPN pour iPhone dont nous venons de parler, bradée à -50%.
Choisissez la formule qui colle à vos usages. Si vous cherchez avant tout une protection robuste sans fioritures, commencez par Intego ONE. C'est une excellente base qui ne vous engage à rien : vous pourrez très facilement mettre à niveau votre abonnement vers les outils de performance ou de confidentialité plus tard.
Vous hésitez encore ? Si vous voulez comparer les performances d'Intego face aux géants du secteur comme Norton, McAfee ou Avast, jetez un œil à notre guide comparatif des antivirus Mac. Nous avons passé au crible les forces et faiblesses de chaque logiciel pour vous aider à trouver celui qui correspond exactement à votre profil d'utilisateur.
Pourquoi un antivirus sur Mac ?
Deux réalités à connaître :
- L'explosion du risque cyber : dans un monde 100% numérique, vos données sont devenues la cible prioritaire
- La fin du mythe de l'invulnérabilité : Apple n'est plus épargné par les virus et les malwares.
Des médecins à la FFVoile en passant par les ministères de l'Intérieur à celui de l'Économie, le nombre de cyberattaques en 2025 a prouvé que personne n'est intouchable. Récemment, c'est l'agence qui gère les titres, cartes grises et permis de conduire (l'ANTS) qui s'est fait piratée. Pour vous, cela se traduit par une multiplication des tentatives de phishing et de ransomwares de plus en plus sophistiqués, au point que les cyberattaques sont devenues un enjeu d’État dont la sensibilisation de la population est maintenant une de ses priorités. Si le nombre de menaces en hausse est donc une première réalité, une deuxième réalité est que les Mac sont maintenant tous vulnérables aux virus et aux ransomwares.
Pour vous aider à naviguer parmi les innombrables offres, Mac4Ever analyse et compare rigoureusement les solutions les plus performantes du marché afin de vous garantir une protection sur mesure.
Intego ONE, le meilleur antivirus sur Mac
Pour avoir ainsi testé les principaux antivirus sur Mac, notre choix s'est porté sur Intego ONE, développé par Intego. Contrairement à beaucoup de ses concurrents, ce logiciel a été développé exclusivement pour l'architecture Apple. Résultat : une efficacité redoutable contre tous les types de malwares, alliée à une ergonomie exemplaire. C'est simple, sa fluidité est telle qu'on en oublierait presque sa présence, ce qui en fait, selon nos tests, le meilleur bouclier actuel pour votre Mac.
Bonne nouvelle ! Intego ONE Avancé est actuellement en promotion à -40 % pour Halloween et l'offre prend fin le 1er novembre 2026.
Les solutions Intego expliquées
Intego propose différentes formules selon que vous souhaitiez une protection ciblée ou une suite complète (incluant nettoyage système et VPN). Le point commun entre toutes ces offres ? Elles intègrent toutes sans exception un antivirus et un pare-feu. Vous avez donc la liberté de moduler vos options sans jamais faire de compromis sur la sécurité de base de votre Mac.
Intego ONE Essentiel, la solution de base, se compose de :
- Un antivirus
- Un pare-feu
C’est le rempart indispensable contre une menace qui ne cesse de se diversifier sur macOS : qu'il s'agisse de virus, de chevaux de Troie, de spywares, de ransomwares ou de publicités intrusives (adwares). Pour aller plus loin, son pare-feu bidirectionnel agit comme une véritable tour de contrôle : il bloque non seulement les tentatives d'intrusion extérieures, mais surveille aussi vos propres applications pour empêcher toute fuite de vos données personnelles vers l'extérieur.
Intego ONE Avancé ajoute à cela un nettoyeur de fichiers qui supprime les fichiers inutiles, détecte les documents volumineux pour vous aider à les trier et surveille l'occupation de la mémoire et du processeur pour optimiser leurs performances.
Enfin, Intego ONE Total reprend toutes les fonctions précédentes et les complète avec un VPN qui vient parachever le triptyque unique de la sécurité : antivirus, pare-feu, VPN. L'antivirus protège des menaces locales, le pare-feu bloque les menaces réseau tandis que le VPN sécurise les connexions que vous autorisez à passer outre le pare-feu. Et Intego ajoute donc depuis la rentrée cette nouvelle application de sécurité et de VPN pour iPhone dont nous venons de parler, bradée à -50%.
Le test
Comment choisir son antivirus ?
Choisissez la formule qui colle à vos usages. Si vous cherchez avant tout une protection robuste sans fioritures, commencez par Intego ONE. C'est une excellente base qui ne vous engage à rien : vous pourrez très facilement mettre à niveau votre abonnement vers les outils de performance ou de confidentialité plus tard.
Quelles sont les autres offres ?
Vous hésitez encore ? Si vous voulez comparer les performances d'Intego face aux géants du secteur comme Norton, McAfee ou Avast, jetez un œil à notre guide comparatif des antivirus Mac. Nous avons passé au crible les forces et faiblesses de chaque logiciel pour vous aider à trouver celui qui correspond exactement à votre profil d'utilisateur.
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