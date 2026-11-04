Après les supermarchés, des pirates s'attaquent aux frigos de sang de l'EFS

On en dit quoi ?



Voler des fichiers pour les revendre, c'est devenu du grand classique. Chauffer à distance des poches de plasma, c'est un niveau au-dessus, et on a du mal à voir ce que les auteurs espéraient en tirer, à part prouver qu'ils pouvaient le faire, et déstabiliser l'état. Cette fois, une alarme et un technicien réveillé au bon moment ont suffi. Mais bon, des équipements de santé pilotables depuis l'extérieur, ça mérite le même niveau de protection que les serveurs qui hébergent nos dossiers médicaux, et on en est visiblement encore loin.