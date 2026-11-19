Cyberattaque contre la Commission européenne : des données personnelles potentiellement compromises
Par Laurence - Publié le
La Commission européenne vient d’être victime d’une importante cyberattaque qui aurait perturbé plusieurs de ses systèmes informatiques pendant une dizaine de jours. Apparemment, les pirates auraient notamment utilisé un outil d’intelligence artificielle pour identifier des vulnérabilités. Des données personnelles sensibles pourraient avoir été compromises, mais l’ampleur exacte de l’incident demeure inconnue.
La Commission européenne fait face à un nouvel incident de cybersécurité. Selon une enquête publiée ce jeudi par Politico, plusieurs systèmes informatiques internes ont été visés par des pirates, provoquant d’importantes perturbations dans le fonctionnement de l’institution. L’attaque aurait débuté il y a plus de dix jours et pourrait avoir entraîné la compromission d’un volume important de données personnelles.
D'après un responsable européen (qui a voulu rester anonyme), la Commission estime avoir contenu l’essentiel de l’attaque, mais que les conséquences exactes restent encore à déterminer. Les enquêteurs cherchent notamment à établir si les pirates ont réussi à accéder aux informations personnelles des employés.
Parmi les services concernés figure notamment Sysper, la plateforme utilisée par les fonctionnaires européens pour consulter leurs fiches de paie, déclarer leurs heures de travail ou demander des congés. Le système MyPMO, qui permet notamment de gérer les remboursements de frais médicaux, a également été affecté.
Ces deux plateformes ont été temporairement mises hors ligne par précaution, empêchant certains employés d’accéder à leurs informations ou d’effectuer leurs démarches habituelles. Selon Politico, les services ont été progressivement rétablis en début de semaine, même si Sysper a de nouveau rencontré des difficultés mercredi.
Les outils de traduction de la Commission auraient également été perturbés mardi. Si les salaires ont globalement été versés normalement, plusieurs fonctionnaires se sont plaints du manque d’informations concernant l’incident.
L’un des aspects les plus intéressants de cette attaque concerne les méthodes employées. A priori le CERT-EU, chargé de la cybersécurité des institutions européennes, aurait identifié l’utilisation d’ARTEX, un outil d’intelligence artificielle accessible publiquement.
Ce logiciel permettrait notamment de rechercher des vulnérabilités dans les systèmes informatiques. Les attaquants l’auraient utilisé pour identifier des faiblesses susceptibles d’être exploitées dans les infrastructures de la Commission. L’utilisation d’un tel outil ne signifie toutefois pas que l’ensemble de l’attaque ait été automatisé par une intelligence artificielle.
Thomas Regnier, porte-parole de la Commission européenne, a confirmé que plusieurs systèmes avaient été ciblés.
La gravité de la situation a conduit l’institution à réunir en urgence son Corporate Management Board, sa plus haute instance interne de gestion de crise. Mercredi, Henna Virkkunen, commissaire européenne chargée de la souveraineté technologique, a également présenté la situation aux autres membres de la Commission. Des contrôles de sécurité supplémentaires ont été demandés.
Cette cyberattaque intervient alors que la Commission européenne multiplie les initiatives pour renforcer la cybersécurité des entreprises et des administrations. Elle soulève également des questions sur la protection des données personnelles des fonctionnaires européens, notamment lorsque des informations professionnelles et médicales sont potentiellement concernées. L’utilisation présumée d’un outil d’intelligence artificielle illustre enfin la manière dont ces technologies peuvent faciliter la recherche de vulnérabilités. Pour le moment, aucune information ne permet de déterminer précisément quelles données auraient été dérobées ni d’identifier les responsables de l’attaque.
Une cyberattaque qui dure depuis une dizaine de jours
La Commission européenne fait face à un nouvel incident de cybersécurité. Selon une enquête publiée ce jeudi par Politico, plusieurs systèmes informatiques internes ont été visés par des pirates, provoquant d’importantes perturbations dans le fonctionnement de l’institution. L’attaque aurait débuté il y a plus de dix jours et pourrait avoir entraîné la compromission d’un volume important de données personnelles.
D'après un responsable européen (qui a voulu rester anonyme), la Commission estime avoir contenu l’essentiel de l’attaque, mais que les conséquences exactes restent encore à déterminer. Les enquêteurs cherchent notamment à établir si les pirates ont réussi à accéder aux informations personnelles des employés.
Des systèmes de gestion du personnel et de santé touchés
Parmi les services concernés figure notamment Sysper, la plateforme utilisée par les fonctionnaires européens pour consulter leurs fiches de paie, déclarer leurs heures de travail ou demander des congés. Le système MyPMO, qui permet notamment de gérer les remboursements de frais médicaux, a également été affecté.
Ces deux plateformes ont été temporairement mises hors ligne par précaution, empêchant certains employés d’accéder à leurs informations ou d’effectuer leurs démarches habituelles. Selon Politico, les services ont été progressivement rétablis en début de semaine, même si Sysper a de nouveau rencontré des difficultés mercredi.
Les outils de traduction de la Commission auraient également été perturbés mardi. Si les salaires ont globalement été versés normalement, plusieurs fonctionnaires se sont plaints du manque d’informations concernant l’incident.
Les pirates auraient utilisé un outil d’intelligence artificielle
L’un des aspects les plus intéressants de cette attaque concerne les méthodes employées. A priori le CERT-EU, chargé de la cybersécurité des institutions européennes, aurait identifié l’utilisation d’ARTEX, un outil d’intelligence artificielle accessible publiquement.
Ce logiciel permettrait notamment de rechercher des vulnérabilités dans les systèmes informatiques. Les attaquants l’auraient utilisé pour identifier des faiblesses susceptibles d’être exploitées dans les infrastructures de la Commission. L’utilisation d’un tel outil ne signifie toutefois pas que l’ensemble de l’attaque ait été automatisé par une intelligence artificielle.
La Commission européenne confirme l’incident
Thomas Regnier, porte-parole de la Commission européenne, a confirmé que plusieurs systèmes avaient été ciblés.
La Commission européenne a pris les mesures nécessaires en réponse à une campagne de cyberattaques détectée. Des systèmes individuels ont été ciblés et, conformément à notre pratique habituelle, nous avons informé les personnes concernées.
La gravité de la situation a conduit l’institution à réunir en urgence son Corporate Management Board, sa plus haute instance interne de gestion de crise. Mercredi, Henna Virkkunen, commissaire européenne chargée de la souveraineté technologique, a également présenté la situation aux autres membres de la Commission. Des contrôles de sécurité supplémentaires ont été demandés.
Qu’en penser ?
Cette cyberattaque intervient alors que la Commission européenne multiplie les initiatives pour renforcer la cybersécurité des entreprises et des administrations. Elle soulève également des questions sur la protection des données personnelles des fonctionnaires européens, notamment lorsque des informations professionnelles et médicales sont potentiellement concernées. L’utilisation présumée d’un outil d’intelligence artificielle illustre enfin la manière dont ces technologies peuvent faciliter la recherche de vulnérabilités. Pour le moment, aucune information ne permet de déterminer précisément quelles données auraient été dérobées ni d’identifier les responsables de l’attaque.