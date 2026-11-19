Qu’en penser ?



Cette cyberattaque intervient alors que la Commission européenne multiplie les initiatives pour renforcer la cybersécurité des entreprises et des administrations. Elle soulève également des questions sur la protection des données personnelles des fonctionnaires européens, notamment lorsque des informations professionnelles et médicales sont potentiellement concernées. L’utilisation présumée d’un outil d’intelligence artificielle illustre enfin la manière dont ces technologies peuvent faciliter la recherche de vulnérabilités. Pour le moment, aucune information ne permet de déterminer précisément quelles données auraient été dérobées ni d’identifier les responsables de l’attaque.