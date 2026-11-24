Une acquisition à près de 44 milliards de dollars

La technologie Zero Trust au cœur du rapprochement

L’intelligence artificielle comme nouveau défi

Une finalisation attendue fin 2027

Qu’en penser ?



Avec cette acquisition de près de 44 milliards de dollars, CrowdStrike entend élargir considérablement son offre en réunissant la protection des terminaux et la sécurité des accès cloud. Le rapprochement intervient alors que les entreprises doivent sécuriser des infrastructures toujours plus complexes, notamment avec l’adoption de l’intelligence artificielle. Il faudra toutefois attendre les autorisations réglementaires et l’intégration effective des deux plateformes pour mesurer les conséquences de cette opération sur le marché de la cybersécurité.

. L’opération sera entièrement réalisée sous forme d’, sans paiement en numéraire. Basée à San José, en Californie, Zscaler est spécialisée dans la cybersécurité des infrastructures cloud. L’entreprise fournit actuellement ses solutions à environ 8 000 entreprises clientes, notamment pour sécuriser les connexions à leurs réseaux et applications internes.De son côté,Ses logiciels permettent notamment de surveiller les ordinateurs, les smartphones et les autres appareils connectés aux réseaux des entreprises afin de détecter et de bloquer les activités malveillantes.L’un des principaux intérêts de cette acquisition réside dans la technologiedéveloppée par Zscaler. Contrairement aux architectures traditionnelles, qui accordent généralement un certain niveau de confiance aux utilisateurs déjà connectés au réseau de l’entreprise,Chaque demande d’accès à une application ou à une ressource interne doit ainsi faire l’objet d’une vérification, même lorsqu’elle provient d’un utilisateur déjà authentifié.Le but est notamment de. Ainsi, un pirate qui parviendrait à récupérer les informations de connexion d’un salarié ne pourrait pas nécessairement accéder librement à l’ensemble des systèmes de l’entreprise. En associant cette approche aux technologies de détection et de protection des terminaux de CrowdStrike, les deux sociétés souhaitent proposer une sécurité plus complète, depuis l’appareil utilisé jusqu’aux applications et données consultées.L’adoption croissante de l’IA dans les entreprises multiplie les interactions entre les utilisateurs, les applications, les services cloud et les données internes. Elle nécessite donc de nouveaux mécanismes de contrôle pour éviter que des informations sensibles ne soient accessibles à des personnes ou à des systèmes non autorisés., tout en conservant un contrôle sur les accès et les échanges de données. Les deux groupes affirment que leur rapprochement leur permettra de s’adresser à un marché potentiel particulièrement vaste dans le secteur de la cybersécurité.Malgré l’annonce de cet accord,. L’opération doit notamment obtenir les autorisations des autorités réglementaires compétentes. Compte tenu de son montant et de la position des deux entreprises sur le marché de la cybersécurité, le rapprochement pourrait faire l’objet d’un examen attentif des autorités de la concurrence. Sous réserve de ces différentes validations, CrowdStrike et Zscaler prévoient de finaliser l’acquisition dans environ un an, soit vers la fin de l’année 2027.