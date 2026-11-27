Fuite record : deux MILLIARDS de mots de passe Gmail, Netflix et PayPal en accès libre
Par Vincent Lautier - Publié le
Le chercheur en sécurité Jeremiah Fowler a découvert une base de données ouverte à tous, sans chiffrement ni mot de passe, qui contenait environ 2 milliards d'identifiants volés. Des comptes Gmail, Facebook, Netflix ou PayPal, des cookies de session, et des dossiers classés par pays dans lesquels la France apparaît. Il parle de la plus grande collection de toute sa carrière.
Jeremiah Fowler n'est pas un chercheur qui sort de nulle part, on lui doit déjà une base de 149 millions de mots de passe dénichée en janvier. Cette fois, il a repéré un serveur accessible à n'importe qui, sans la moindre protection, rempli de 8 471 dossiers de données en clair, treize fois sa trouvaille du début d'année.
Dans le lot, le chercheur a compté environ 608 millions d'identifiants Gmail, 88 millions de comptes Facebook, une vingtaine de millions de comptes Netflix et même plus de 61 millions d'adresses gouvernementales en .gov. Certains dossiers sont classés par pays, avec des abréviations comme US, UK, DE ou FR. On trouve donc des internautes français dedans. Fowler prévient quand même que ses chiffres sont des estimations, un même compte pouvant apparaître plusieurs fois et une partie des mots de passe étant probablement périmée. Il ne faut donc pas lire 2 milliards de victimes.
Le plus gênant tient aux cookies et aux jetons de session retrouvés à côté des identifiants, des petits fichiers qui permettent de se connecter à un compte sans taper le mot de passe, et donc de passer au travers de la double authentification. Quelque 400 000 documents provenaient de malwares plus sophistiqués, avec la liste des applications installées ou le contenu du presse-papiers de chaque victime. Le chercheur a aussi trouvé des milliers de comptes liés à des adresses du dark web, une première pour lui à cette échelle. L'origine la plus probable de tout ça, ce sont les infostealers, ces logiciels voleurs de données qui infectent plus de 10 millions d'appareils par an selon Flashpoint. Qui a constitué la base, par contre, personne ne le sait, et Fowler imagine une place de marché criminelle ou l'archive d'un revendeur.
Ces découvertes deviennent une habitude, hélas, et celle-ci dépasse tout ce qu'on avait vu jusqu'ici. Si votre machine a été infectée un jour, changer vos mots de passe ne servira à rien tant que le logiciel malveillant tourne encore, il récupérera les nouveaux aussitôt. Commencez donc par un bon coup d'antivirus, changez ensuite vos mots de passe, et activez la double authentification avec une application dédiée ou une clé de sécurité. C'est contraignant, mais nettement moins qu'un compte PayPal vidé.
Pour mesurer les conséquences d'un mot de passe laissé en clair, lisez cet article sur la sanction de 5 millions d'euros infligée à la Macif par la CNIL, et suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer.
Ni mot de passe, ni chiffrement
Jeremiah Fowler n'est pas un chercheur qui sort de nulle part, on lui doit déjà une base de 149 millions de mots de passe dénichée en janvier. Cette fois, il a repéré un serveur accessible à n'importe qui, sans la moindre protection, rempli de 8 471 dossiers de données en clair, treize fois sa trouvaille du début d'année.
Par son volume et son ampleur, c'est la plus grande collection d'identifiants que j'ai découverte en toutes mes années de chercheur en sécurité, écrit-il dans son rapport publié par ExpressVPN le 24 novembre. Il a prévenu l'hébergeur, qui a coupé l'accès public quelques jours plus tard. Entre les deux, impossible de savoir qui s'est servi.
C'est Gmail qui trinque le plus
Dans le lot, le chercheur a compté environ 608 millions d'identifiants Gmail, 88 millions de comptes Facebook, une vingtaine de millions de comptes Netflix et même plus de 61 millions d'adresses gouvernementales en .gov. Certains dossiers sont classés par pays, avec des abréviations comme US, UK, DE ou FR. On trouve donc des internautes français dedans. Fowler prévient quand même que ses chiffres sont des estimations, un même compte pouvant apparaître plusieurs fois et une partie des mots de passe étant probablement périmée. Il ne faut donc pas lire 2 milliards de victimes.
Bien au-delà des mots de passe
Le plus gênant tient aux cookies et aux jetons de session retrouvés à côté des identifiants, des petits fichiers qui permettent de se connecter à un compte sans taper le mot de passe, et donc de passer au travers de la double authentification. Quelque 400 000 documents provenaient de malwares plus sophistiqués, avec la liste des applications installées ou le contenu du presse-papiers de chaque victime. Le chercheur a aussi trouvé des milliers de comptes liés à des adresses du dark web, une première pour lui à cette échelle. L'origine la plus probable de tout ça, ce sont les infostealers, ces logiciels voleurs de données qui infectent plus de 10 millions d'appareils par an selon Flashpoint. Qui a constitué la base, par contre, personne ne le sait, et Fowler imagine une place de marché criminelle ou l'archive d'un revendeur.
On en dit quoi ?
Ces découvertes deviennent une habitude, hélas, et celle-ci dépasse tout ce qu'on avait vu jusqu'ici. Si votre machine a été infectée un jour, changer vos mots de passe ne servira à rien tant que le logiciel malveillant tourne encore, il récupérera les nouveaux aussitôt. Commencez donc par un bon coup d'antivirus, changez ensuite vos mots de passe, et activez la double authentification avec une application dédiée ou une clé de sécurité. C'est contraignant, mais nettement moins qu'un compte PayPal vidé.
Pour mesurer les conséquences d'un mot de passe laissé en clair, lisez cet article sur la sanction de 5 millions d'euros infligée à la Macif par la CNIL, et suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer.