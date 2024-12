Tim Cook se prend une petite bière à Londres (passera-t-il à Notre Dame de Paris ?)

40 ans de présence et 18 milliards !

ET la suite ?

Nous comptons sur nos clients au Royaume-Uni depuis plus de 40 ans, et nous sommes fiers de notre lien profond avec les communautés à travers ce pays. Nous sommes ravis de développer nos équipes Apple ici et de continuer à soutenir les innovateurs, créateurs et entrepreneurs extraordinaires qui repoussent les limites de la technologie de tant de façons. (Tim Cook)

En effet, le patron d’Apple a souligné, mettant en avant un investissement cumulé de 18 milliards de dollars et des initiatives locales qui témoignent de la croissance continue d’Apple dans le pays. Le siège de Battersea (avec l'animation de Wallace et Gromit ) dans l’ancienne centrale électrique, joue un rôle central dans cette expansion.En effet, Apple célèbreau Royaume-Uni, un anniversaire qui méritait bien de communiquer quelques chiffres. Sur le site web de la Pomme, on apprend que la firme soutient désormais environ, allant de l’emploi direct et de la chaîne d’approvisionnement aux développeurs iOS et professionnels de l’industrie créative via Apple TV+. Elle a également doublé ses équipes d’ingénierie au Royaume-Uni.Globalement, les développeurs britanniques ont généréde revenus grâce à l’App Store depuis son lancement en 2008. La production locale de contenus pour Apple TV+ a triplé en deux ans, soutenant la croissance du secteur audiovisuel.Forcément, Apple rappelle ses belles oeuvres locales, comme la collaboration avecdepuis 2019 afin de promouvoir les compétences STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques) à travers des programmes d’apprentissage. Ou encore avec, une organisation pour jeunes adultes à Londres, à la quelle Apple a fait don de Mac et d’iPad pour favoriser l’éducation numérique.Côté légeretés,, où il a assisté à une performance musicale de Jamie Cullum. Il a également pris, acteur de la série Apple TV+ Slow Horses.La visite et les initiatives mises en avant illustrent la volonté d’Apple de consolider sa présence en Europe tout en renforçant son impact économique, technologique et sociétal auLa stratégie d’Apple dans le pays, incluant l’éducation et le soutien aux créateurs, pourrait continuer à inspirer d’autres multinationales à investir dans des projets locaux innovants.