Apple ne serait pas Apple sans son langage corporel

Craig Federighi a lui droit à prendre quelques libertés avec la communication non verbale d'Apple

La « posture Apple », un outil de communication bien huilé

Les origines de la communication non verbale

Le rôle des coachs en entreprise

On ne se lasse pas de Craig

Une maîtrise qui fascine et fait aussi un peu flipper

Lors des keynotes d’Apple,: debout, les jambes légèrement écartées, les pieds tournés vers l’extérieur et une légère inclinaison vers l’avant. Cette posture, souvent surnommée « posture Apple », n’est absolument pas un hasard. Elle incarne à la fois la stabilité, la confiance et l’engagement. C’est ce détail qui a d’ailleurs fait l’objet d’une analyse dans une vidéo TikTok de Fabien Olicard, spécialiste des comportements humains, vidéo dans laquelle il explique à quel point ce langage corporel améliore le charisme des présentateurs.Cette posture, bien connue des coachs en communication, est enseignée dans les formations d’art oratoire.. Ruth Sherman, coach pour PDG et célébrités, explique que cette position aide les intervenants à rester ancrés et à capter l’attention de l’auditoire. Mais attention si vous voulez la reproduire chez vous, tout est une question d’équilibre : trop appuyée, elle peut sembler artificielle, et vous risquez de ressembler à un robot un peu flippant.Dans les années 2010, une conférence TED avait popularisé l’idée que certaines postures boostent la confiance en soi, en jouant sur des hormones comme la testostérone et le cortisol. La rigueur de ces travaux a été débattue depuis, mais le principe général reste le même :Apple n’est pas la seule à adopter ces stratégies. Des personnalités politique de premier plan comme Margaret Thatcher ou Barack Obama ont utilisé des techniques similaires pour renforcer leur autorité,, même si ça ne se sait pas toujours. On parle aussi de codes et de détails, parfois très subtils, qui envoient des signaux puissants et influencent notre perception.Dans les grandes entreprises, des coachs sont souvent engagés pour travailler sur la communication non verbale des cadres dirigeants. L’objectif ? Aider les leaders à se montrer convaincants, à renforcer leur charisme et à établir un lien de confiance avec leurs équipes ou leur public., pour qu’aucune prise de parole, mais surtout aucune captation, ne soit fait sans un minimum de préparation.La posture est l’un des éléments clés de ces formations.. Chez Apple, cette attention portée au moindre détail fait clairement partie d’une stratégie globale où chaque mouvement, chaque mot est pensé pour refléter l’excellence de la marque, et aussi pour rassurer.Chez Apple, la communication non verbale fait partie d’une chorégraphie parfaitement rodée. Ce souci du détail n’a rien d’anodin. Dans un monde où l’image a autant de poids que les mots, ces codes non verbaux permettent à la marque de véhiculer ses valeurs : innovation, rigueur et confiance. Mais cette perfection peut aussi, parfois, sembler excessive.Certains cadres sont clairement moins doués pour intégrer ces formations d’une manière naturelle.Posture authentique ou mise en scène millimétrée, comme le souligne Fabien Olicard dans sa vidéo, si tout est sous contrôle chez Apple,, contraints de donner une impression de naturel dans un cadre totalement structuré. Le fait que les Keynote d’Apple soient désormais enregistrées montre aussi probablement la volonté d’Apple d’avoir encore plus le contrôle sur la posture, le ton et le cadrage des intervenants pour la marque.Quel regard portez-vous sur cette histoire de posture, et sur l’image que renvoie les cadre d’Apple lors des présentations ?, ou est-ce que parfois, vous vous dites que c’est un peu too much ?