Le Congo attaque Apple en justice pour traffic de minerais, via sa filiale française

UN TRAFFIC DE MINERAIS DE CONFLIT

propres

de nombreux crimes

Le programme ITSCI rassemble différents acteurs de l'industrie minière en vue de répondre au problème des minerais de sang, en République Démocratique du Congo (RDC), au Rwanda et dans d'autres pays de la région des Grands Lacs. Le programme consiste, d'une part, à mettre en place un principe de traçabilité de la cassitérite, du columbo-tantalite et du wolfram au sein de la chaîne d'approvisionnement des entreprises d'amont en collaborant avec les services gouvernementaux locaux et leurs agents, et d'autre part, il aide les entreprises à établir la diligence raisonnable par le biais d'évaluations des risques et d'audits indépendants. (source ITSCI)

UNE ACTION EN JUSTICE INÉDITE

première

aucune base raisonnable n’a été trouvée pour conclure que ses chaînes d’approvisionnement financent ou bénéficient à des groupes armés en RDC ou dans un pays voisin au 31 décembre 2023

sans fondement

Selon les avocats représentant la RDC,L'action déposée en France vise plusieurs infractions, dont des pratiques commerciales trompeuses pour assurer aux consommateurs que les chaînes d’approvisionnement d’Apple sont soit-disantEt ce, au prix. En effet, les conseils juridiques du Congo se veulent particulièrement virulents, accusant Cupertino d’alimenter un cycle de violence dans l’est du pays, en finançant indirectement des groupes armés et des milices, contribuant ainsiqui dévaste cette région riche en minerais stratégiques comme le coltan et le cobalt., un système de surveillance financé par l'industrie des métaux conçu pour aider les entreprises à effectuer une diligence raisonnable sur les fournisseurs de minéraux.La démarche judiciaire, qualifiée de, vise à responsabiliser les acteurs économiques mondiaux et les chaînes d’approvisionnement impliquées dans le commerce illégal des minerais congolais. Les avocats, parmi lesquels, estiment que cette plainte est cruciale pour mettre fin aux exactions subies par les populations civiles de la RDC.. En avril dernier, la firme avait déjà été mise en demeure par la RDC et avait répondu en se référant à son rapport annuel de 2023 sur les minerais du conflit. Pour elle,. Elle affirme enfin qu'elle ne s'approvisionne pas directement en minéraux primaires et effectue des audits réguliers des fournisseurs.