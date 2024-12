Apple pourrait échapper aux nouvelles taxes de Donald Trump sur la Chine

De possible dérogations tarifaires pour Apple

Apple et Tesla recevront des dérogations tarifaires (si Donald Trump applique ses taxes sur les produits chinois) - Ne vous y trompez pas, des impots plus élevés vont être mis en place pour de nombreux fabricants, mais Apple et Tesla seront épargnés des droits de douane élevés - Donald Trump ne veut pas que Tesla perde contre BYD ou qu'Apple perde contre Samsung.

Don't worry Elon...

La confiance des marchés pour Apple

Selon le cabinet d'analysesPour rappel, lors de la première administration Trump, Tim Cook avait plaidé -avec succès- pour des exemptions. Il invoquait-comme Samsung- qui ne subiraient pas de taxes similaires car leur production était basée en Corée du Sud. La situation est aujourd'hui la même qu'en 2019 (peut-être un peu plus avec les conséquences post covid).En effet, le futur locataire de la Maison Blanche souhaite, mais il ne veut pas affaiblir des géants technologiques nationaux comme Apple ou encore Tesla (forcément) au niveau mondial -et amoindrir saBien que la majeure partie de la production d’Apple reste basée en Chine,. Apple a commencé à déplacer certaines lignes de production vers des pays comme l’Inde et le Vietnam. Cette stratégie réduit sa dépendance à la Chine et pourrait la protéger contre des tarifs trop lourds.aussi bien au niveau de l'impact sur l’emploi (des centaines de milliers de personnes aux États-Unis, directement et indirectement), ou au niveau de la compétitivité dans un secteur très concurrentiel. Il ne s'agit pas d'affaiblir Apple par rapport à d'autres firmes non américaines.Malgré les incertitudes tarifaires,Les précédents montrent qu’Apple a su adapter rapidement ses stratégies pour minimiser l’impact des politiques tarifaires. La puissance de la marque et la fidélité des consommateurs garantissent une certaine résilience financière.