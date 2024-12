Amazon reporte le retour en présentiel pour une bien curieuse raison

Un calendrier bouleversé

• Dallas : mars ou avril 2025.

• Manhattan : mai 2025.

• Atlanta, Nashville, Houston : pas de date.

Il est plus aisé pour nos employés d’apprendre, de concevoir, de se former et de renforcer notre culture

Oui mais voilà..

Le siège d'Amazon à Seattle

Amazon doit finalement repousser cette mesure en raison.... D'après, plusieurs antennes d’Amazon (notamment à Dallas, Manhattan, Atlanta, Nashville et Houston) ne disposent pas de suffisamment de bureaux pour accueillir tous les employés à temps plein :Durant la pandémie de Covid-19, Amazon, comme d’autres entreprises technologiques, avait permis le télétravail à temps plein. Depuis, l’entreprise tente de réintroduire progressivement le travail en présentiel. Cela avait débuté en février 2023 avec au moins trois jours de travail par semaine au bureau.Cependant,, dénonçant des bureaux surchargés, des restaurants d'entreprises bondés et un manque d’espaces de réunion. Il faut dire qu'Amazon compte environ entre 300000 et 350 000 employés dans ses services administratifs, même après sa vague de licenciements en 2023.Cette annonce de retour au présentiel à 100 % s’inscrit dans une tendance observée chez les GAFAM, où plusieurs entreprises cherchent à rétablir une culture de bureau post-pandémie, souvent au prix de tensions avec leurs employés. Ce report pourrait inciter Amazon à adopter une approche hybride plus pérenne si les défis liés au retour en présentiel persistent.