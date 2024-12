Bonne année 2025 ! Bon réveillon à tous !

Apple en perte de vitesse ?

toujours plus révolutionnaires mais aussi de mobilité. Nous vivons une époque où la technologie avance si vite qu'il est souvent difficile d'anticiper quelles seront les nouvelles tendances à venir.ne fait plus autant tourner les têtes qu'auparavant, chaque itération passe presque sous le radar désormais. Apple est devenu une sorte de commodité et les clients ne fantasment plus vraiment à s'offrir le tout dernier gadget flanqué d'une Pomme comme ça avait pu être le cas dans les années 2000., du gaming, des drones, de la mobilité, des lunettes connectées.... autant de domaines où Apple brille par son absence. Même la domotique semble la grande oubliée de Tim Cook, alors même. L'assistant vocal de la Pomme est d'ailleurs tellement dépassé qu'il en devient unpermanent ! La rumeur de la sortie d'un HomePod avec écran parait tellement en retard qu'on se demande si Tim Cook oserait vraiment présenter un tel produit l'an prochain.Nous ne sommes pas les seuls à le dire, mais. Plus personne ne fait la queue pour le dernier iPhone, et l'on souhaite surtoutplutôt que d'avoir de nouveaux widgets sur l'écran d'accueil. Quant au Vision Pro sorti début 2024 et annonçant pourtant un tout nouveau segment chez Apple, cela a été un quasi flop dans nos contenus, et ceux de nos confrères -une sacrée déception vu l'investissement fourni !et ne rate plus autant les innovations que ces dernières années. Lorsqu'on voit passer les incroyables voitures de Xiaomi, les fabuleuses Ray-Ban de Meta, les ChatGPT d'OpenAI, les écosystèmes complets d'Ecoflow et de DJI ou encore les derniers Pixels de Google, on se dit que le père Cook devrait peut-être sortir de sa bulle d'Apple Park pour voir ce qui se passe dans la Silicon Valley... mais aussi en Chine, qui ne devrait pas être vu comme une simple usine de l'iPhone !, vous êtes notamment très nombreux à nous avoir suivi dans nos essais des véhicules électriques , de plus en plus nombreux et qui génèrent de belles audiences. La question de l'énergie connectée via notre série EcoTech est toujours aussi populaire, que ce soit les batteries, les panneaux solaires, les bornes de recharge ou le stockage. Notre section domotique s'est également bien enrichie , avec des tests de tondeuse, de robots de piscine, de sondes et de sonnettes, caméras et aspirateurs en tout genre. Et nous sommes toujours à la pointe dès qu'il s'agit de tester du matériel audio ou de traiter l'actualité du streaming ... Bref, difficile d'être complet tant les sujets traités sont variés sur le site mais c'est en tout cas un formidable challenge !Cette diversiticationoù plusieurs personnes nous ont rejoint (Mathys, Nicolas, et bien-sûr Vincent, le roi du titrage)., que ce soit sur la partie vidéo, rédactionnelle, commerciale ou pour les réseaux sociaux.Nous avons également battu toutes nos statistiques sur YouTube, Facebook, TikTok et nos réseaux sociaux, où vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre. (Presque 1 million de vidéos vues tous les mois sur chacun d'entre eux)Ce passage à la nouvelle année est bien-sûr aussiet autres commentaires, qui font de ce site une vraie communauté active et passionnée. Nous espérons que vous prenez toujours autant de plaisir à nous lire, que nous à vous faire vivre l'info, qu'elle soit écrite, en vidéo ou sur les réseaux sociaux.