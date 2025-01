Tim Cook dit tout : sa retraite, sa routine et ses... plats préférés !

Table Manners

Le train-train quotidien

le matin est la partie de la journée que je peux contrôler. Plus la journée avance, plus elle devient imprévisible. J’aime ces moments où je peux bloquer le monde et me concentrer.

Et la retraite dans tout ça ?

Bien sûr, mais pas dans un sens traditionnel. Je ne me vois pas rester à la maison sans stimulation intellectuelle. Je pense que je serai toujours motivé par l’idée de rendre demain meilleur qu’aujourd’hui.

un peu poussé, un peu challengé

Bec sucré ou bec salé ?

Je ne cuisine pas. Heureusement, Caffè Macs [la cafétéria d’Apple] est incroyable. J’y déjeune et dîne souvent pendant la semaine. Et je préfère le poisson

excelle dans la production de vins californiens d'exception en employant des techniques traditionnelles bourguignonnes adaptées aux vignes du Nouveau Monde

Et le one more thing de fin, Apple fabrique sa propre confiture à partir des fruits récoltés dans les vergers de l'Apple Park !

Table Manners

On le sait depuis des années, la routine chez–et parfois même plus tôt, lorsqu’il a beaucoup d'e-mails à trier (même avec Apple Intelligence !)., suivis d’une séance de lecture et de réponses aux mails des employés et des clients. On suppose que ses assistants ont aussi travaillé un peu, car, en moyenne, le Patron de la Pomme reçoit entre 500 et 600 e-mails par jour, un chiffre qui peut augmenter en période de forte activité.Comme certains d'entre nous qui sommes debout dès, il préciseLa retraite ? CEO d'Apple depuis le 24 août 2011,, et de l'une des sociétés les plus capitalisées au monde. Aussi, lorsqu’on lui demande s’il n'envisageait pas de prendre sa retraite et de faire autre chose, il répond avec franchise :Et d'ajouter qu’il préfère rester actif et être, une philosophie qui a manifestement influencé sa carrière et sa gestion chez Apple. On a bien compris, c'est un sujet que l'on n'aborde pas trop... tout du moins en interview.Pour une fois,Originaire de l’Alabama, il a partagé quelques anecdotes sur ses premiers emplois, notamment dans la restauration rapide chez Tasty Freeze, où il retournait des hamburgers pour 1,10 dollar de l’heure. S'amusant de son nom de famille, il avoue :Globalement, on aura appris que son repas d’enfance préféré était le poulet frit, qu'il est un(moi aussi). Son vin préféré est le Chardonnay de Kistler ). Parmi ses restaurants favoris à Palo Alto, figure le Ethel’s Fancy