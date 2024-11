Ford annonce 4000 suppressions d’emplois en Europe d’ici 2027

Pour quelles raisons ?

avoir subi d'importantes pertes ces dernières années

Quels sont les sites concernés ?

De même, la transition vers les véhicules électriques s'avère plus chère que prévu : le passage à une production axée sur les VE a augmenté les coûts et créé une pression concurrentielle. Surtout que, ce qui affectent les perspectives de croissance et les prévisions chiffrées.. Il faut dire que les véhicules électriques chinois sont souvent plus abordables et pèsent sur les ventes des constructeurs européens et américains.Les suppressions de postes se concentreront principalement en Allemagne et au Royaume-Uni, où se trouvent les principaux sites de production européens de Ford. En effet,. Il n'est toutefois rien indiqué concernant des postes plus administratifs...Ces suppressions d’emplois s’inscrivent dans une vague de restructurations dans l’industrie automobile mondiale. Nissan, Stellantis et General Motors (GM) ont également annoncé des réductions d’effectifs dans un contexte de transition énergétique et de crise. De même, les plans sociaux ont malheureusement tendance à se multiplier chez les équipementiers et constructeurs, frappés par l’évolution rapide des technologies et des réglementations environnementales.