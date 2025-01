Champion des prunes

quasi-droit de douane

Des amendes intégrées dans les stratégies commerciales

Ces entreprises considèrent ces sanctions comme l’équivalent d’une amende de stationnement pour vous ou moi

Bien que les sanctions atteignent des records, leur impact reste donc -très- limité face à la puissance financière des géants de la tech. Pour les régulateurs, le défi de 2025 sera donc de trouver des moyens d’imposer des mesures dissuasives réellement efficaces face à ces géants de la tech.

. Parmi celles-ci, on trouve une amende de 2,5 milliards infligée par la Commission européenne pour pratiques anticoncurrentielles, notamment pour avoir favorisé ses propres recommandations d’achat au détriment de la concurrence. Un constat : cette somme représente à peine. À titre d’exemple, l’amende de 2 000 dollars imposée par la Corée du Sud pour collecte de données sans consentement a été couverte en s. En novembre, la société de Mark Zuckerberg a été condamnée à payer 797 millions d’euros pour violation des règles antitrust européennes, accusée d’imposer des conditions commerciales déloyales à ses partenaires publicitaires. Le CEO de Meta a dénoncé ces sanctions répétées, les qualifiant deimposé par l’Union européenne, qui aurait infligé plus de 30 milliards de dollars de pénalités aux entreprises américaines au cours des deux dernières décennies.quant à elle, a été condamné àl'année dernière pour des violations en matière de concurrence déloyale. Concrètement ? C'est l'équivalent d'un peu plus d'une semaine de flux de trésorerie disponible (en vrai il lui faudrait 7 jours, 2 heures et 28 minutes).Pour Jurgita Miseviciute, directeur des affaires publiques de Proton, ces montants, ne représentent pour ces firmes qu’unet sont parfaitement provisionnés (et de très loin).. Il s'agit tout simplement d'unePour sensibiliser le public et les régulateurs, Proton a récemment lancé un outil bluffant . Cet outil vise à mettre en lumière l’ampleur des infractions et à encourager des réponses plus strictes de la part des gouvernements.