Xbox Prime : une nouvelle console dès 2026 pour Microsoft ?

Le nomattire forcément l’attention, et pas forcément dans le bon sens. Sur les réseaux sociaux, les réactions oscillent déjà entre scepticisme et moqueries.Mais bon, soyons clair, il pourrait s’agir simplement d’un nom de code, comme l’a déjà fait Microsoft par le passé avec ses projets en développement.D’après les documents internes de Microsoft révélés il y a quelque temps, la prochaine génération de consoles devait voir le jour autour de 2028. Mais les rumeurs actuelles avancent donc une date de 2026.Cette approche rappelle celle de la Xbox 360, qui avait devancé la PS3 en son temps.Une autre information notable concerne le jeu Call of Duty, qui pourrait être lancé en exclusivité dès le premier jour avec la nouvelle console. Infinity Ward serait déjà en train de développer un titre optimisé pour ce futur modèle.Malgré l’excitation immédiate suscitée par ces rumeurs, certains restent prudents. La Xbox Series S|X a du mal à rivaliser avec les ventes de la PS5, et beaucoup se demandent si une nouvelle génération si tôt est vraiment nécessaire.Par ailleurs, on sait aussi que Microsoft travaille sur un appareil portable, ce qui pourrait complexifier encore davantage sa stratégie matérielle. À moins qu’on parle ici d’une seule et même console, pour concurrencer la Switch 2 Même si rien n’est confirmé, tout ceci relance les spéculations sur l’avenir des consoles Xbox Qu’en pensez-vous de votre côté ?