Tim Cook lâche un gros million de dollars pour l’investiture de Trump

Tim Cook joue la carte de l’unité

Un partenariat bien rodé

Tous les géants de la tech ont payé

Stratégie gagnante ?

Tim Cook va donc mettre un million de dollars de sa poche pour le comité d’investiture de Donald Trump . Rien à voir avec Apple, qui ne compte pas faire de don. Selon des proches du PDG, ce geste a pour but d’honorer ce qu’il considère comme une grande tradition américaine. Cook, originaire de l’Alabama, dit vouloir promouvoir l’unité dans un contexte politique plutôt tendu.Ce n’est pas la première fois que Cook et Trump collaborent. Leur relation a débuté dès le premier mandat de l’ancien président. Cook a su se faire une place en utilisant une méthode assez simple, ne pas faire dans la surenchère et dans le bla bla inutile, à chaque rencontre, il n’évoquait qu’un seul sujet, bien préparé, sans digression. Résultat ?Cook a aussi participé à plusieurs dîners avec Trump, que ce soit à la Trump Tower ou au club privé Mar-a-Lago. Cette proximité n’a rien d’un hasard : le PDG d’Apple a toujours misé sur l’engagement direct avec les décideurs politiques, qu’ils soient républicains ou démocrates. Cook n’est pas le seul à vouloir soigner ses relations avec l’administration Trump. Des mastodontes comme Amazon, Meta et OpenAI ont également lâché un million chacun pour soutenir l’investiture. Uber a même doublé la mise avec un don de deux millions. Et ce n’est pas tout : Toyota, Ford, GM et des banques comme Goldman Sachs sont aussi de la partie.En échange de ces dons, les contributeurs reçoivent des invitations pour des événements exclusifs, dont un dîner chic avec Donald et Melania Trump. Voilà qui peut toujours servir.Avec une levée de fonds qui devrait atteindre 150 millions de dollars, ce comité d’investiture pulvérisera le record précédent de 2017. Pour Cook et ses collègues milliardaires, l’idée est claire : rester dans les petits papiers du président.On ne sait pas si cette stratégie paiera sur le long terme, mais elle montre à quel point le jeu d’influence est toujours en marche, à coup de gros sous, bien sûr.