Tim Cook a promis de gros investissements à Donald Trump

investissement massif

c'est combien un investissement massif pour Apple ?

J’ai parlé avec Tim Cook d’Apple. Il a dit qu’ils allaient faire un investissement massif aux États-Unis en raison de notre grande victoire électorale.

Make America great again, mais à quel prix ?

Nous avons conscience qu'Apple n’aurait jamais pu être créée ailleurs qu’aux États-Unis. Nous aimons notre pays. Nous sommes des patriotes. [Nous voulons] créer autant d’emplois que possible aux États-Unis.

En 2019 , Donald Trump s'est rendu au Texas avec Tim Cook à Austin. Le CEO s'est donc improvisé guide touristique et a fait visiter les installations d’Apple où est actuellement assemblé le Mac Pro dévoilé lors de la WWDC (ndlr : le site est déjà fonctionnel depuis 2013). Il en a même profité pour remettre au Président une plaque commémorative où était inscrit Mac Pro. Designed by Apple in California. Assembled in USA !





Hier soir, Donald Trump a organisé une petite soirée presque intime pour fêter sa victoire, ou sa pré-investiture. Selon(vous êtes prévenus), il a affirmé qu’Apple rejoindrait SoftBank et DAMAC, qui ont toutes deux annoncé des investissements d'importance.Rappelons tout de même quePour le moment, Donald Trump n’a pas précisé l’ampleur ou la nature des nouveaux engagements d’Apple, qui n'a d'ailleurs pas confirmé cette déclaration. Si elle était exacte et sur la base des précédents, on pourrait néanmoins imaginerApple a toujours soulignéet continue de générer une part importante de ses opportunités d’emploi. Tim Cook a déjà reconnu :Pourtant, malgré ces déclarations, la majorité des produits Apple, comme les iPhone et Mac, sont fabriqués en Chine pour des raisons de coûts et de main d'œuvre. Cependant, la Loi sur les puces promulguée sous l’administration Biden a commencé à changer la donne, incitant des fournisseurs comme TSMC à construire des usines sur le sol américain grâce à des subventions.