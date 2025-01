Quel sera le rôle d'Apple pendant le mandat de Donald Trump ?

NDLR : au regard des évènements d'hier (notamment des discours postérieurs à la cérémonie), une très grande bienveillance est demandée dans les commentaires. Merci beaucoup à vous tous.

Un message familier et consensuel

Digne de feue la news People, si ce n'était le tragique de la situation...

à celui dont on doit taire le nom

C'est raté pour la photo officielle

Un peu plus détendu ici !

Les félicitations, un exercice de rigueur

à contribuer à l’innovation et à l’emploi aux États-Unis

Une relation nuancée entre Apple et Donald Trump

Dans un contexte marqué par des enjeux complexes – des tensions sur les chaînes d’approvisionnement à la réglementation de l’intelligence artificielle – l’industrie technologique va devoir jongler entre innovation et diplomatie.



Bref, la question du rôle d'Apple pour ce mandat reste entière, entre les principes défendus par la firme, mais les enjeux économiques et politiqus



Outre leur présence, il est intéressant. Aux premières loges, juste derrière le pupitre, on trouve en rang d'oignons : Mark Zuckerberg (et madame), Jeff Bezos (et re madame), Sundar Pichai et Elon Musk.Un peu à l'écart de cette, la nouvelle ministre de la Sécurité intérieure. Contrairementau patron de Tesla / Space X / X, le CEO d'Apple n'affichait pas vraiment une mine réjouie.: une mise en retrait volontaire ou pas ? La décision de se démarquer tout en ne s'écartant pas trop des autres patrons de la tech. Ou alors une position de choix, puisque le CEO d'Apple se trouvait très exactement sur le passage menant au pupitre dédié aux discours.Et pour célébrer ce jour, les grands boss de la tech se sont tournés vers les réseaux sociaux pour adresser leurs félicitations et réaffirmer leur engagement envers la croissance et l’innovation aux États-Unis.Dans son post sur X,. Certains y voient d'ailleurs des petites informations sur la future participation d'Apple. Ce message, en ligne avec ceux de Sundar Pichai (Google) et Satya Nadella (Microsoft), met en avant l’ingéniosité américaine. Il adopte toutefois une position assez apolitique (contrairement à d'autres).En 2019, le président avait visité une usine d’assemblage Mac Pro, marquant l’un des rares moments publics de collaboration directe entre les deux entités. Cependant, les liens sont restés distants à l’échelle institutionnelle, Cook préférant des échanges en personne lors de réunions et de dîners privés. Lors de cette investiture, Tim Cook a également versé -à titre personnel et non sur les fonds d'Apple- un million de dollars de son propre argent au fonds d’inauguration.. Cependant, ces projets, notamment l’augmentation de la production de puces aux États-Unis grâce aux usines TSMC en Arizona, découlent davantage de la loi CHIPS, promulguée par l’administration Biden en 2022. Cette législation vise à renforcer la production de semi-conducteurs sur le sol américain, une priorité pour Apple et d’autres entreprises du secteur technologique.Plus globalement,. Les têtes vont tomber et il s'agit de protéger la sienne...