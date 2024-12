Après son départ de Canal+, Disney prend ses aises chez Orange

Visuel : Ariase

Les chaînes Disney : incluses dans l’offre TV d’Orange

Des films disponibles en VOD après 4 mois

Une offre Disney+ intéressante

À partir du 2 janvier, les abonnés à la TV d’ Orange auront accès, sans frais supplémentaires, aux chaînes Disney Channel et National Geographic.En revanche, Disney Junior et National Geographic Wild ne feront pas partie de l’accord et resteront accessibles uniquement via Disney+.Nous avons quand même un point à éclaircir, la chaîne Disney Channel étant sensée fermer au 1er janvier 2025 Nous attendons plus d’informations sur ce point précis.L’accord avec Orange introduit aussi un changement notable pour les films Disney.Cela permet à Disney de contourner les 17 mois requis par la chronologie des médias pour intégrer ces contenus à Disney+. Attention quand même, ces films en VOD ne seront pas inclus dans un abonnement : ils seront proposés à l’achat ou à la location.Les abonnés à l’offre Livebox Max d’Orange bénéficieront d’une réduction permanente de 5 euros sur leur abonnement Disney+, qu’ils soient nouveaux ou déjà abonnés.En comparaison avec l’ancien partenariat entre Disney et Canal+, cette offre est moins avantageuse, car elle ne regroupe pas d’autres services, comme Netflix ou Prime Video.Avec cet accord, Orange devient un partenaire stratégique pour Disney en France.De son côté, Disney sécurise une transition qui limite l’impact de son départ de Canal+ , en poursuivant son expansion sur le marché français.L’enjeu reste néanmoins pour Disney de convaincre les abonnés Canal+ de migrer vers d’autres plateformes ou de s’abonner directement à ses services.