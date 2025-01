Cryptomonnaies : enquête sur Binance pour blanchiment et pratiques illégales

Une enquête judiciaire qui s’intensifie

Depuis mai 2022, Binance est déclaré en France comme. Or elle doit faire face à une enquête approfondie. La Junalco a annoncé l’ouverture d’une, incluant des infractions telles que le blanchiment de fraude fiscale, le blanchiment lié au trafic de stupéfiants, et l’exercice illégal d’activités PSAN.Les faits incriminés couvrent une période de cinq ans, deet concernent non seulement la France, mais également d’autres pays de l’Union européenne. Selon le parquet, Binance aurait, notamment à travers des carences dans ses procédures de. Ces failles auraient permis à la plateforme de faciliter le blanchiment habituel de fonds issus d’activités criminelles.. Ces accusations prennent la suite d'une enquête préliminaire ouverte en juin 2023 pour démarchage illégal de clients et blanchiment aggravé.Ces nouvelles accusations en France s’inscrivent dans un climat global de tensions pour la firme. En avril 2024,à quatre mois de prison pour violation des lois contre le blanchiment d’argent. Cette décision a marqué un tournant pour l’une des figures emblématiques de l’industrie des cryptomonnaies, qui a dû quitter son poste de dirigeant.Malgré les turbulences, Binance n’a pas encore commenté ces nouvelles accusations. Cette instruction, qui vise à clarifier les responsabilités et les manquements présumés, pourrait profondément impacter la plateforme, à la fois en France et à l’échelle mondiale.