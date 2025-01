Résultats trimestriels : Microsoft et Meta déçoivent sur l'IA

Microsoft dépasse les attentes, mais son cloud déçoit le marché

Nonobstant la déception liée au cloud, Microsoft reste en excellente santé financière et continue de s’imposer comme un acteur clé du secteur technologique. Le groupe pourrait connaitre une accélération de la croissance de son cloud au fur et à mesure que les solutions IA se déploient à grande échelle auprès des entreprises et des développeurs.

Meta : L’IA, un enjeu stratégique et financier colossal

« 2025 va être vraiment très importante. Je répète sans cesse à mes équipes que ça va être intense, car nous avons 48 semaines pour atteindre nos objectifs en IA ! » Mark Zuckerberg

Meta affiche une croissance financière impressionnante, mais son avenir repose sur sa capacité à rentabiliser ses investissements massifs dans l’IA et le métavers. Si 2025 s’annonce comme une année décisive, le marché reste prudent, en attendant de voir si Meta parviendra à transformer sa vision en succès commercial durable.

. Si ces performances dépassent légèrement les prévisions des analystes, le marché a néanmoins réagi avec prudence en raison des résultats mitigés de la branche cloud, moteur de croissance essentiel pour l’entreprise., un chiffre en deçà des attentes. Redmond investit massivement dans l’intelligence artificielle avec des dizaines de milliards de dollars injectés notamment dans son partenariat avec OpenAI. Mais il doit encoreque ces investissements se traduiront rapidement en rendement financier significatif.pour renforcer sa position face à ses principaux concurrents, comme Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud. Malgré une forte dynamique d’adoption de Copilot -son assistant IA intégré à Office et Windows-, les résultats trimestriels montrent que le marché attend des preuves concrètes d’un retour sur investissement plus marqué.). Malgré ces performances impressionnantes, l’enthousiasme des investisseurs reste, alors que la question de la rentabilité des investissements massifs dans l’intelligence artificielle et le métavers continue de peser.Dans un contexte où la start-up chinoise DeepSeek prouve qu’il est possible de rivaliser avec ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) et Llama (Meta) avec des coûts bien moindres,. Meta ne fait pas exception : l’entreprise a annoncé que ses investissements pour 2025 seraient compris entre 60 et 65 milliards de dollars, soit, principalement pour renforcer sa position dans l’IA générative.Si Meta profite toujours de sa domination dans la publicité numérique,. Dédiée au développement du métavers, elle a enregistré une perte de 17,7 milliards de dollars en 2024, un chiffre qui suscite des doutes sur la viabilité à long terme de cette stratégie. Comme pour Microsoft, les marchés attendent des preuves concrètes, notamment face à la montée en puissance de nouveaux acteurs plus agiles et moins gourmands en ressources.