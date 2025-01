Amazon accusé d’espionnage et de vol de données

Un traçage massif

Une plainte déposée en Californie

pris les marqueurs numériques des consommateurs et corrélé une grande quantité d'informations personnelles les concernant, entièrement à l'insu des consommateurs et sans leur consentement

Pour l’instant, Amazon n’a pas officiellement réagi à ces accusations. Toutefois, cette affaire risque de raviver les débats sur la surveillance des consommateurs et la nécessité de renforcer la réglementation autour de la confidentialité des données. Voir se pencher sur un éventuel RGP américain ?

Selon, Amazon aurait utilisé un code spécifique, Amazon Ads SDK, intégré dans des dizaines de milliers d’applications par des développeurs tiers. Ce kit de développement logiciel aurait permis à l’entreprise de, en collectant des données horodatées sur leur domicile, leur lieu de travail et les endroits qu’ils ont visités.Mais, plus inquiétante, cette collecte aurait été réalisée, et donc, à leur insu. Amazon aurait ainsi pu dresser des profils détaillés de millions de consommateurs, révélant potentiellement leur appartenance religieuse, leurs préférences politiques ou leur orientation sexuelle.Le demandeur principal, Felix Kolontinsky, affirme que ses propres données ont été aspirées via une application bien connue, Speedtest, qui permet de tester la vitesse de sa connexion. Dans sa plainte, il accuse Amazon d’avoir. Il estime que ces pratiques ne respectent absolument pas les lois californiennes sur la protection de la vie privée et réclame des dommages et intérêts, et ce, pour les Californiens concernés.Cette plainte pourrait renforcer les pressions qui s'exerce déjà sur Amazon. Le groupe fait actuellement l'objet de. En 2023, l’entreprise avait été condamnée à une amende record de 25 millions de dollars pour avoir violé la loi sur la protection des données des enfants avec ses appareils Alexa et Echo.Si ces nouvelles accusations sont confirmées, elles pourraient entraîner des conséquences financières et judiciaires majeures. Elles soulèvent également despar les grandes entreprises technologiques et les failles des systèmes de régulation actuels.