Bye bye l'ADSL : Orange a commencé à débrancher son réseau cuivre

Bye bye le réseau cuivré

Il y a eu de l’anticipation et de bons partenariats, mais cela a été un travail de fourmi pour décommissionner le réseau

Selon Orange, le Mesnil-Saint-Denis affiche un taux de raccordement de 100 %, tandis que Guyancourt atteint 99,96 % et Magny-les-Hameaux 99,90 %. Il nous reste quelques raccordements à finaliser, mais la couverture est quasiment totale , précise Karine Dussert-Sarthe, directrice d’Orange Île-de-France.

Pourquoi Supprimer l’ADSL ?

Démantèlement du réseau cuivre : une mine d'or pour Orange !

Avec la déconnexion de 162 communes et 210 000 locaux, l’opérateur a donc lancé le coup d'envoi deCelui-ci devrait prendre fin en 2030 : 1 million de kilomètres de fils de cuivre devront être récupérés et recyclés d’ici la fin de la transition. Ainsi, dans la ville de Guyancourt (dans les Yvelines), un coup de ciseaux sur un câble de cuivre a symbolisé la fin d’une ère.Pour éviter toute rupture brutale,. Les abonnés ont été accompagnés pour assurer une transition fluide, en collaboration avec les collectivités locales., témoigne Thierry Marnet, maire-adjoint du Mesnil-Saint-Denis, une des villes pilotes.L’extinction du réseau cuivre répond à plusieurs enjeux, le premier étant laEn effet, la fibre offre des débits jusqu’à 100 fois supérieurs à ceux de l’ADSL. Mais il faut aussi mentionner la(celui de l’entretien du réseau cuivre est devenu onéreux et obsolète),(la fibre consomme trois fois moins d’énergie que l’ADSL) et(le cuivre est sujet aux pannes -voire aux vols- ce qui ne sera plus un problème avec la fibre).Le processus de fermeture de l’ADSL s’effectuera par étapes, avec une planification détaillée jusqu’en 2030.. Les communes seront progressivement notifiées, et les abonnés auront un préavis de trois ans avant la coupure définitive. D’ici 2026, la moitié des communes concernées auront basculé sur la fibre. En 2028, seules les zones les plus complexes à couvrir resteront connectées à l’ADSL, avant une extinction totale en 2030.n (plus rapide et plus stable), une diminution des pannes et des interruptions de service. Cependant,non fibrées, le coût potentiel du passage à la fibre pour certains abonnés ou encore le changement d’équipements et de box internet nécessaire. Dans ce cas, des solutions alternatives, comme la 4G/5G fixe ou le satellite, seront proposées aux foyers n’ayant pas encore accès à la fibre.