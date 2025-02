La Chine lance une enquête anti-monopole contre Google

Google dans le viseur des autorités chinoises

Google étant soupçonné d'avoir violé la loi anti-monopole de la République populaire de Chine, l'agence étatique pour la régulation du marché a lancé une enquête (sur le groupe américain) conformément à la loi

enfreint les principes du commerce équitable

Une réponse aux sanctions américaines ?

Alors que le conflit entre les deux puissances s’intensifie, les entreprises américaines et chinoises risquent de se retrouver au cœur d’une bataille géopolitique aux conséquences mondiales. Dans tout cela, ce sont l'ensemble des firmes techs américaines qui risquent d'être touchées, à commencer par Apple.

Le gouvernement chinois n’a pas préciséde ses investigations, mais cette décision s’inscrit dans uneopérant dans le pays. Pékin accuse de plus en plus les grandes firmes technologiques étrangères de pratiques anticoncurrentielles, dans un climat de guerre commerciale et fiscale où les représailles vont en s'intensifiant.Dans le même temps, la Chine a ajouté deux entreprises américaines à sa black list de sociétés peu fiables :, un géant de la biotechnologie, et, propriétaire des marques bien connues Tommy Hilfiger et Calvin Klein. D’après le ministère chinois du Commerce, ces sociétés auraient apparemmenten interrompant leurs relations commerciales avec des entreprises chinoises et en adoptant des mesures discriminatoires.Précisons que PVH Corp était déjà sous le coup d’une enquête depuis septembre 2024, accusée d’un boycott déraisonnable du coton du Xinjiang, une région où Pékin est soupçonné de violations des droits de l’homme envers la minorité musulmane ouïghoure.Cette offensive réglementaire chinoise intervient quelques jours après que. L’administration Trump a justifié cette mesure au regard du rôle supposé du pays dans le, un opioïde responsable d’une grave crise sanitaire aux États-Unis, mais également en raison de la balance commerciale déficitaire qui pèse sur l’économie américaine.où les sanctions économiques et les enquêtes réglementaires deviennent des outils stratégiques de confrontation.. De l'autre, les États-Unis ne devraient pas tarder à répondre et pourraient durcir encore leurs sanctions contre la Chine, alimentant une guerre économique dont les enjeux dépassent largement le secteur numérique.