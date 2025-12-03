Scribe-XPN : la Cour des comptes étrille un fiasco à 257 millions d'euros

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas remarquer l'ampleur du gâchis. On parle quand même de onze ans de développement et d'un quart de milliard d'euros pour un logiciel qui n'a jamais fonctionné. La Cour des comptes recommande désormais de s'appuyer sur le logiciel de la gendarmerie, qui lui fonctionne, pour relancer le projet. C'est un peu comme si on avait dépensé des fortunes pour réinventer la roue alors que le voisin en avait déjà une qui tournait parfaitement. À quand un audit systématique des grands projets informatiques de l'État avant qu'ils ne dérapent ?