Tim Cook est vraiment nettement moins bien payé qu'Elon Musk !
Sous la direction de Tim Cook, Apple est devenue la première entreprise au monde à atteindre une capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars. Un exploit historique qui aurait pu justifier une rémunération record pour son directeur général. Pourtant, en matière de salaire, Tim Cook reste loin derrière plusieurs de ses homologues, y compris chez des groupes bien moins emblématiques.
L'impossible comparaison avec Elon Musk
Selon Fortune, la rémunération totale de Tim Cook pour l’année 2024 s’élève à 74,6 millions de dollars. Mais cette somme n'est pas extraordinaire et ne le place qu’au septième rang des CEO les mieux payés, derrière notamment Satya Nadella (Microsoft, 79,1 millions), Brian Niccol (Starbucks, 95,8 millions) ou encore Rick Smith (Axon, 164,5 millions). Ces entreprises sont parfois méconnues du grand public, mais dont les dirigeants devancent pourtant largement celui d’Apple.
La comparaison devient presque absurde lorsqu’on évoque Elon Musk. Les actionnaires de Tesla ont récemment validé un plan de rémunération surréaliste pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars, étalé sur plusieurs années. Même s’il ne s’agit pas d’un salaire annuel classique, l’écart reste vertigineux : ce montant représente plus de 13 000 fois la rémunération annuelle de Tim Cook en 2024.
À titre de repère, le patron d’Apple gagne environ 4 947 fois le salaire minimum annuel américain. Ce chiffre déjà astronomique paraît presque modeste face aux rémunérations désormais envisagées dans la Silicon Valley.
Une rémunération volontairement revue à la baisse
Pourtant, Tim Cook ne cherche pas à maximiser sa paie. Après avoir perçu 99,4 millions de dollars en 2022, il a personnellement demandé à Apple de réduire sa rémunération de 40 % en 2023, à la suite de critiques sur son niveau de salaire. Un geste plutôt rare dans l’univers des grandes entreprises cotées, et révélateur d’une approche plus mesurée de la fonction.
Comme souvent, comparer les salaires des CEO reste délicat : bonus, actions, performances boursières et clauses contractuelles rendent les chiffres difficiles à aligner. Mais une chose est claire : Tim Cook n’a jamais cherché à entrer dans une course au record.
Une fortune peu ostentatoire
À quoi pourrait servir une telle rémunération ? Car dans les faits, le patron d’Apple mène un mode de vie relativement discret. Peu amateur de luxe ostentatoire, il évoque régulièrement son goût pour le sport, la randonnée et la vie simple.
Surtout, Tim Cook a déjà indiqué ce qu’il comptait faire de sa fortune. Dès 2015, il annonçait financer les études de son neveu et avoir l’intention de donner l’essentiel de son patrimoine – estimé à près d’un milliard de dollars – à des œuvres caritatives.
À l’heure où les rémunérations des dirigeants atteignent des sommets parfois difficiles à justifier, le cas Tim Cook — pourtant à la tête de l’entreprise la plus valorisée au monde — apparaît presque à contre-courant.