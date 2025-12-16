Tim Cook est vraiment nettement moins bien payé qu'Elon Musk !

Une fortune peu ostentatoire



À quoi pourrait servir une telle rémunération ? Car dans les faits, le patron d’Apple mène un mode de vie relativement discret. Peu amateur de luxe ostentatoire, il évoque régulièrement son goût pour le sport, la randonnée et la vie simple.



Surtout, Tim Cook a déjà indiqué ce qu’il comptait faire de sa fortune. Dès 2015, il annonçait financer les études de son neveu et avoir l’intention de donner l’essentiel de son patrimoine – estimé à près d’un milliard de dollars – à des œuvres caritatives.



À l’heure où les rémunérations des dirigeants atteignent des sommets parfois difficiles à justifier, le cas Tim Cook — pourtant à la tête de l’entreprise la plus valorisée au monde — apparaît presque à contre-courant.