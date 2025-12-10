Elle a demandé à Elon Musk ce qu'il ferait avec seulement 1000 dollars, sa réponse est improbable !

On en dit quoi ?



Cette intervention chez Katie Miller montre d'une certaine manière la fracture entre la logique entrepreneuriale et la réalité étatique. Musk voit l'argent comme une simple commodité attirée par la compétence, une loi physique qui fonctionne à Wall Street mais qui s'enraye facilement à Washington. Sa réponse sur les 1000 dollars est fascinante, à la fois d'arrogance, mais aussi de lucidité : elle prouve qu'il ne se définit plus par ce qu'il possède, mais par ce qu'il sait. Et sur ce point, on ne peut pas lui donner tort.