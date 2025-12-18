Bluesky prend le contre-pied de X et Meta pour importer ses contacts

Une approche fondamentalement différente chez Bluesky

privacy-first

Find Friends

Sécurité renforcée et données chiffrées

Qu'en penser ?



Alors que les grandes plateformes sont régulièrement critiquées pour leur gestion des données personnelles, Bluesky cherche à se différencier en posant des garde-fous structurels. Cette initiative pourrait séduire un public de plus en plus sensible aux questions de vie privée — et rappeler que d’autres modèles sont possibles, même pour des fonctionnalités aussi banales que la recherche de contacts. Reste à voir si cette exigence de consentement mutuel freinera l’adoption… ou au contraire renforcera la confiance à long terme.

La plupart des applications sociales encouragent vivement (voire ne donnent pas trop le choix). Une pratique efficace, mais controversée : elle implique souvent le transfert massif de données personnelles — y compris celles de personnes qui n’ont jamais donné leur consentement. Apple a tenté d’atténuer le problème en introduisant, mais la question du consentement global et de la conservation des données reste entière.Bluesky affirme avoir repensé le mécanisme de fond en comble avec une logique dite. Baptisée, la fonctionnalité repose sur un principe simple :Concrètement, un utilisateur doit vérifier son propre numéro de téléphone, puis importer ses contacts. Une correspondance n’est établie que si deux personnes ont enregistré mutuellement leurs numéros et activé la fonctionnalité. Impossible donc de rechercher quelqu’un à son insu ou de « pêcher » des informations à partir de numéros aléatoires.Les numéros ne sont jamais stockés en clair : ils sont transformés en paires chiffrées associant le numéro de l’utilisateur et celui de chaque contact. Ces données sont ensuite, rendant toute tentative de rétro-ingénierie extrêmement complexe, même en cas de fuite. Enfin, l’utilisateur peutet se désinscrire complètement du système, sans laisser de traces persistantes sur les serveurs.Cette approche a toutefois une contrepartie.. Un inconvénient mineur, selon Bluesky, face aux garanties offertes en matière de confidentialité.