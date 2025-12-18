Bluesky prend le contre-pied de X et Meta pour importer ses contacts
Par Laurence - Publié le
Nageant à contre-courant des pratiques courantes des réseaux sociaux, Bluesky annonce une nouvelle méthode d’importation de contacts présentée comme résolument respectueuse de la vie privée. Le réseau entend permettre aux utilisateurs de retrouver leurs proches sur la plateforme sans aspirer l’intégralité de leur carnet d’adresses ni exposer les données personnelles de tiers.
Une approche fondamentalement différente chez Bluesky
privacy-first. Baptisée
Find Friends, la fonctionnalité repose sur un principe simple : aucune correspondance n’est possible sans consentement mutuel. Concrètement, un utilisateur doit vérifier son propre numéro de téléphone, puis importer ses contacts. Une correspondance n’est établie que si deux personnes ont enregistré mutuellement leurs numéros et activé la fonctionnalité. Impossible donc de rechercher quelqu’un à son insu ou de « pêcher » des informations à partir de numéros aléatoires.
Sécurité renforcée et données chiffrées
Qu'en penser ?
