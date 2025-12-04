Mais c’est quoi au juste ce "Gofo" qui veut remplacer La Poste ?

On en dit quoi ?

On voit bien que le marché de la livraison est en train de se recomposer sous nos yeux. Les géants chinois du e-commerce ne veulent plus dépendre des opérateurs traditionnels et construisent leur propre infrastructure, exactement comme. Pour La Poste, c'est un signal d'alerte : si les volumes chinois continuent de fondre, le modèle économique pourrait être fragilisé à terme. Par contre, pour les consommateurs, cette concurrence pourrait se traduire par des livraisons plus rapides et moins chères. Reste la question de la souveraineté logistique et de l'équité fiscale, des sujets qui risquent de revenir sur la table très vite.