Le Bitcoin s'effondre, et cette fois la panique est bien réelle
Par Vincent Lautier - Publié le
Le week-end a été très violent pour les cryptomonnaies. Le Bitcoin a chuté à 77 000 dollars, son plus bas niveau depuis avril 2025. La faute aux tensions entre les États-Unis et l'Iran, mais surtout à des liquidations en cascade. En 24 heures, 200 000 investisseurs ont tout perdu et 800 milliards de dollars de valeur se sont évaporés.
Samedi, le Bitcoin est passé sous les 80 000 dollars pour atterrir à 77 000. Tout a explosé en même temps : les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont poussé les investisseurs à fuir les actifs risqués, et la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale (la banque centrale américaine) a renforcé le dollar, ce qui rend le Bitcoin moins attractif puisqu'il est coté en dollars. Le week-end, les volumes d'échange sont au plancher, et quand une vague de vente démarre dans ces conditions, elle s'amplifie d'elle-même.
Du coup, 2,5 milliards de dollars de paris haussiers ont été liquidés en 24 heures. Sur les plateformes crypto, beaucoup de traders empruntent pour investir plus que ce qu'ils possèdent (l'effet de levier), et quand le cours chute trop, la plateforme ferme automatiquement leurs positions. L'Ethereum, deuxième cryptomonnaie du marché, a perdu 13 % en une journée, et le Bitcoin a carrément été éjecté du top 10 des actifs les plus valorisés au monde.
Michael Saylor est le patron de MicroStrategy, une entreprise tech américaine qui a converti sa trésorerie en Bitcoin. Sa société possède 712 647 bitcoins, achetés à 76 037 dollars pièce en moyenne. Avec un cours à 77 000, la position frôle l'équilibre pour la première fois, et c'est une mauvaise nouvelle.
C'est un classique des grosses baisses dans le monde de la crypto : les petits porteurs paniquent et vendent à perte, pendant que les baleines (les gros détenteurs de Bitcoin) accumulent discrètement. Les données de la blockchain montrent que les adresses détenant plus de 1 000 bitcoins ont continué d'acheter pendant la chute. Le prochain seuil à surveiller est à 75 000 dollars, là où le Bitcoin avait rebondi en avril 2025. Si ça cède, le prochain palier évoqué est à 58 000 dollars.
Les gros acteurs semblent penser que c'est le moment d'accumuler du bitcoin. Mais il est difficile de savoir si on a touché le fond, ou si le Bitcoin va chercher les 60 000. Vous en avez, vous, du bitcoin ? Vous paniquez un peu ou ça va encore ?
Un week-end de liquidations en série
Samedi, le Bitcoin est passé sous les 80 000 dollars pour atterrir à 77 000. Tout a explosé en même temps : les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont poussé les investisseurs à fuir les actifs risqués, et la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale (la banque centrale américaine) a renforcé le dollar, ce qui rend le Bitcoin moins attractif puisqu'il est coté en dollars. Le week-end, les volumes d'échange sont au plancher, et quand une vague de vente démarre dans ces conditions, elle s'amplifie d'elle-même.
Du coup, 2,5 milliards de dollars de paris haussiers ont été liquidés en 24 heures. Sur les plateformes crypto, beaucoup de traders empruntent pour investir plus que ce qu'ils possèdent (l'effet de levier), et quand le cours chute trop, la plateforme ferme automatiquement leurs positions. L'Ethereum, deuxième cryptomonnaie du marché, a perdu 13 % en une journée, et le Bitcoin a carrément été éjecté du top 10 des actifs les plus valorisés au monde.
Michael Saylor dans le rouge, et c'est une première
Michael Saylor est le patron de MicroStrategy, une entreprise tech américaine qui a converti sa trésorerie en Bitcoin. Sa société possède 712 647 bitcoins, achetés à 76 037 dollars pièce en moyenne. Avec un cours à 77 000, la position frôle l'équilibre pour la première fois, et c'est une mauvaise nouvelle.
Les petits vendent, les gros achètent
C'est un classique des grosses baisses dans le monde de la crypto : les petits porteurs paniquent et vendent à perte, pendant que les baleines (les gros détenteurs de Bitcoin) accumulent discrètement. Les données de la blockchain montrent que les adresses détenant plus de 1 000 bitcoins ont continué d'acheter pendant la chute. Le prochain seuil à surveiller est à 75 000 dollars, là où le Bitcoin avait rebondi en avril 2025. Si ça cède, le prochain palier évoqué est à 58 000 dollars.
On en dit quoi ?
Les gros acteurs semblent penser que c'est le moment d'accumuler du bitcoin. Mais il est difficile de savoir si on a touché le fond, ou si le Bitcoin va chercher les 60 000. Vous en avez, vous, du bitcoin ? Vous paniquez un peu ou ça va encore ?