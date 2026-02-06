Est-ce que le Bitcoin est en train de mourir ?

On en dit quoi ?



On ne va pas vous mentir, c'est violent. Perdre 50 % en quatre mois, même pour une crypto habituée aux montagnes russes, ça pique. Les analystes surveillent maintenant le seuil des 58 000-60 000 dollars. Si ce plancher cède, la suite pourrait être encore plus douloureuse.



Pour ceux qui ont investi au plus haut en octobre, le réveil est brutal. Et pour les autres, la question reste la même : est-ce le bon moment pour acheter à prix cassé, ou le début d'un long hiver crypto ? Perso, je garderais mes distances encore un moment, mais vu à quel point je me suis lamentablement planté ces dernières années avec mon mini-portefeuille crypto, je vous conseille de prendre des recommandations ailleurs !