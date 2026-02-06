Est-ce que le Bitcoin est en train de mourir ?
Les cryptoboys vont encore me tomber dessus, mais on vous avait prévenus lundi. Le Bitcoin venait de passer sous les 80 000 dollars, et on sentait bien que ce n'était pas fini. Quatre jours plus tard, on en est à 63 000 dollars. Moins 28 % depuis le 1er janvier. C'est douloureux.
Dimanche dernier, le Bitcoin s'échangeait encore autour de 77 000 dollars. Depuis, c'est la dégringolade. Et puis il y a eu ce mercredi, où la crypto a chuté à 61 000 dollars, c'est tout simplement son niveau le plus bas depuis fin 2024. 18 % de la valeur du Bitcoin s'est envolée en 4 jours.
Pour vous donner une idée de la violence de la chute, on parle quand même de 2 000 milliards de dollars qui ont disparu des valorisations depuis le mois d'octobre dernier. C'est absolument massif.
Pour rappel, le Bitcoin avait atteint son record historique à 126 000 $ en octobre dernier. Aujourd'hui, on en est à la moitié. Oui, la moitié.
Si vous débarquez, petit rappel : un ETF (Exchange Traded Fund), c'est un produit financier qui permet d'investir dans le Bitcoin sans en acheter directement. Concrètement, vous achetez des parts d'un fonds qui, lui, détient des Bitcoins pour vous. L'avantage ? Pas besoin de créer un portefeuille crypto, de retenir une phrase de récupération de 24 mots ou de comprendre comment fonctionne une blockchain. Vous passez par votre courtier habituel, comme pour une action classique.
Ces ETF Bitcoin "spot" (c'est-à-dire adossés à de vrais Bitcoins, pas à des produits dérivés) ont été autorisés aux États-Unis début 2024. Ils ont attiré des milliards de dollars, en particulier de la part des banques, des fonds de pension et surtout des gestionnaires d'actifs, qui brassent quotidiennement des sommes dingues.
En fait le mécanisme est assez simple à comprendre : quand de très gros acteurs décident de tout vendre d'un coup, tout s'accélère à vitesse grand V. Les ETF Bitcoin ont enregistré 6,18 milliards de sorties depuis le mois de novembre dernier, c'est énorme. Quand les gros poissons fuient le navire, ce sont les petits porteurs qui trinquent.
Le Bitcoin ne coule pas tout seul. Les valeurs technologiques américaines traversent une mauvaise passe, et les deux marchés évoluent désormais ensemble. Quand la tech va mal, le Bitcoin suit.
Ajoutez à ça une banque centrale américaine (la Fed) qui maintient ses taux d'intérêt élevés. En gros, quand les taux sont hauts, placer son argent dans des obligations ou des comptes d'épargne rapporte davantage, sans risque. Du coup, les investisseurs délaissent les actifs plus risqués comme le Bitcoin.
On ne va pas vous mentir, c'est violent. Perdre 50 % en quatre mois, même pour une crypto habituée aux montagnes russes, ça pique. Les analystes surveillent maintenant le seuil des 58 000-60 000 dollars. Si ce plancher cède, la suite pourrait être encore plus douloureuse.
Pour ceux qui ont investi au plus haut en octobre, le réveil est brutal. Et pour les autres, la question reste la même : est-ce le bon moment pour acheter à prix cassé, ou le début d'un long hiver crypto ? Perso, je garderais mes distances encore un moment, mais vu à quel point je me suis lamentablement planté ces dernières années avec mon mini-portefeuille crypto, je vous conseille de prendre des recommandations ailleurs !
