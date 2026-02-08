Project Vault : les USA lâchent 12 milliards pour briser le monopole chinois sur les terres rares
Par Vincent Lautier - Publié le
Votre iPhone contient une quinzaine de terres rares, et la Chine contrôle jusqu'à 90 % de leur traitement. Washington a donc lancé Project Vault, un programme à 12 milliards de dollars pour constituer une réserve de ces minerais. Google et Western Digital font d'ailleurs partie des premiers partenaires.
Néodyme pour les aimants des haut-parleurs, cobalt pour la batterie, lithium, tungstène, terres rares dans les composants optiques : un iPhone, c'est une quinzaine de minéraux dits "critiques". Et ces minerais, la Chine en contrôle entre 60 et 70 % de l'extraction mondiale. Côté traitement, c'est encore pire : jusqu'à 90 % des capacités de raffinage sont entre les mains de Pékin, selon l'Agence internationale de l'énergie. Si pour une raison X ou Y, la Chine décide de fermer le robinet, c'est toute la tech mondiale qui est dans le pétrin, avec les Américains en première ligne. Et vu les tensions entre les deux pays, il y a de quoi s'inquiéter.
D'ailleurs, ça s'est déjà vu : en 2010, Pékin avait restreint ses exportations de terres rares vers le Japon lors d'un différend territorial, et les prix avaient explosé du jour au lendemain.
L'administration Trump a donc officialisé cette semaine le lancement de Project Vault. Le principe : constituer un stock de minéraux critiques, un peu comme la réserve pétrolière stratégique mise en place dans les années 1970 après le choc pétrolier. Le financement passe par un prêt de 10 milliards de dollars accordé par l'Export-Import Bank des États-Unis, le plus gros de son histoire, complété par 1,67 milliard de capitaux privés.
Les entreprises qui participent paient des frais d'entrée et des coûts de stockage, et en échange elles deviennent prioritaires pour accéder aux matériaux. Parmi les premiers inscrits, on retrouve Google, Western Digital, Boeing, Lockheed Martin, General Motors ou encore Stellantis. Trois négociants en matières premières (Hartree Partners, Mercuria et Traxys) gèrent les achats sur les marchés mondiaux. Apple n'est pas encore sur la liste.
Sauf que le vrai problème, c'est que les États-Unis n'ont quasiment aucune capacité de traitement des terres rares sur leur sol. Stocker du minerai brut sans pouvoir le raffiner, c'est un peu comme acheter du pétrole brut sans avoir de raffinerie, ça ne sert pas à grand-chose. Des centres de transformation sont prévus en Caroline du Sud et au Texas, mais tout ça prendra du temps à se mettre en place. En face, la Chine ne se contente pas de contrôler le traitement : elle a investi 170 milliards de dollars en Afrique entre 2000 et 2022 pour verrouiller aussi l'accès aux mines. Plus fourbe : il y a quinze ans, Pékin a inondé le marché mondial de terres rares à prix cassés, ce qui a tué économiquement les producteurs américains. Certains cabinets d'analyses pensent qu'il faudra entre trois et sept ans minimum pour que cette initiative porte ses fruits.
Ce "Project Vault" a au moins le mérite de poser le problème sur la table. La dépendance aux minerais chinois, les Américains en parlent depuis des années sans vraiment agir. Là, 12 milliards sur la table et des géants de la tech qui signent, ça envoie quand même un message. Mais soyons clairs : à court terme, ça ne va rien changer au prix de votre prochain Mac ou de votre iPhone. Le vrai sujet, c'est les cinq à dix prochaines années et la capacité des Américains à monter une filière de traitement complète. Pour Apple, qui dépend énormément de ses fournisseurs asiatiques pour ses composants, c'est un dossier à surveiller de près.
Des terres rares dans chaque iPhone, et un quasi-monopole chinois
Néodyme pour les aimants des haut-parleurs, cobalt pour la batterie, lithium, tungstène, terres rares dans les composants optiques : un iPhone, c'est une quinzaine de minéraux dits "critiques". Et ces minerais, la Chine en contrôle entre 60 et 70 % de l'extraction mondiale. Côté traitement, c'est encore pire : jusqu'à 90 % des capacités de raffinage sont entre les mains de Pékin, selon l'Agence internationale de l'énergie. Si pour une raison X ou Y, la Chine décide de fermer le robinet, c'est toute la tech mondiale qui est dans le pétrin, avec les Américains en première ligne. Et vu les tensions entre les deux pays, il y a de quoi s'inquiéter.
D'ailleurs, ça s'est déjà vu : en 2010, Pékin avait restreint ses exportations de terres rares vers le Japon lors d'un différend territorial, et les prix avaient explosé du jour au lendemain.
12 milliards de dollars et Google à la manœuvre
L'administration Trump a donc officialisé cette semaine le lancement de Project Vault. Le principe : constituer un stock de minéraux critiques, un peu comme la réserve pétrolière stratégique mise en place dans les années 1970 après le choc pétrolier. Le financement passe par un prêt de 10 milliards de dollars accordé par l'Export-Import Bank des États-Unis, le plus gros de son histoire, complété par 1,67 milliard de capitaux privés.
Les entreprises qui participent paient des frais d'entrée et des coûts de stockage, et en échange elles deviennent prioritaires pour accéder aux matériaux. Parmi les premiers inscrits, on retrouve Google, Western Digital, Boeing, Lockheed Martin, General Motors ou encore Stellantis. Trois négociants en matières premières (Hartree Partners, Mercuria et Traxys) gèrent les achats sur les marchés mondiaux. Apple n'est pas encore sur la liste.
Stocker c'est bien, transformer c'est mieux
Sauf que le vrai problème, c'est que les États-Unis n'ont quasiment aucune capacité de traitement des terres rares sur leur sol. Stocker du minerai brut sans pouvoir le raffiner, c'est un peu comme acheter du pétrole brut sans avoir de raffinerie, ça ne sert pas à grand-chose. Des centres de transformation sont prévus en Caroline du Sud et au Texas, mais tout ça prendra du temps à se mettre en place. En face, la Chine ne se contente pas de contrôler le traitement : elle a investi 170 milliards de dollars en Afrique entre 2000 et 2022 pour verrouiller aussi l'accès aux mines. Plus fourbe : il y a quinze ans, Pékin a inondé le marché mondial de terres rares à prix cassés, ce qui a tué économiquement les producteurs américains. Certains cabinets d'analyses pensent qu'il faudra entre trois et sept ans minimum pour que cette initiative porte ses fruits.
On en dit quoi ?
Ce "Project Vault" a au moins le mérite de poser le problème sur la table. La dépendance aux minerais chinois, les Américains en parlent depuis des années sans vraiment agir. Là, 12 milliards sur la table et des géants de la tech qui signent, ça envoie quand même un message. Mais soyons clairs : à court terme, ça ne va rien changer au prix de votre prochain Mac ou de votre iPhone. Le vrai sujet, c'est les cinq à dix prochaines années et la capacité des Américains à monter une filière de traitement complète. Pour Apple, qui dépend énormément de ses fournisseurs asiatiques pour ses composants, c'est un dossier à surveiller de près.