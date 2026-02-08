Project Vault : les USA lâchent 12 milliards pour briser le monopole chinois sur les terres rares

On en dit quoi ?

Ce "Project Vault" a au moins le mérite de poser le problème sur la table. La dépendance aux minerais chinois, les Américains en parlent depuis des années sans vraiment agir. Là, 12 milliards sur la table et des géants de la tech qui signent, ça envoie quand même un message. Mais soyons clairs : à court terme,. Le vrai sujet, c'est les cinq à dix prochaines années et la capacité des Américains à monter une filière de traitement complète. Pour Apple, qui dépend énormément de ses fournisseurs asiatiques pour ses composants, c'est un dossier à surveiller de près.