IA et messageries : Meta risque des sanctions rapides de la Commission européenne

Une enquête ouverte depuis octobre

Des mesures provisoires sur la table

Un nouveau front pour Meta en Europe



Ce dossier s’ajoute à une longue série de bras de fer entre Meta et les régulateurs européens, qu’il s’agisse de protection des données, de publicité ciblée ou désormais d’intelligence artificielle. Pour Bruxelles, l’enjeu est clair : empêcher que les grandes plateformes ne transforment leur domination historique dans les réseaux sociaux et la messagerie en avantage décisif dans la course à l’IA. Si Meta ne modifie pas rapidement sa position, la Commission semble déterminée à passer à l’action — avec, à terme, des sanctions financières potentiellement lourdes et des obligations structurelles durables.

Pour rappel, Bruxelles a ouvert uneen octobre dernier afin d’examiner un possible abus de position dominante de Meta. Selon les conclusions préliminaires de la Commission européenne,, tout en favorisant l’intégration de Meta AI au sein de sa messagerie.Autrement dit,dans des conditions équitables, là où l’assistant de Meta bénéficie d’un accès privilégié à une plateforme utilisée par plus de deux milliards de personnes dans le monde.Pour la Commission,. En exploitant la position centrale de WhatsApp dans l’écosystème numérique européen, Meta pourrait fausser la concurrence sur le marché émergent des assistants conversationnels et des services d’IA grand public. Les autorités estiment que cette stratégie limite artificiellement le choix des utilisateurs et empêche l’émergence d’alternatives innovantes, en contradiction avec les règles européennes en matière de concurrence et avec l’esprit du Digital Markets Act (DMA).Face à l’urgence du dossier,. Celles-ci permettraient d’imposer à Meta des changements immédiats, avant même la conclusion définitive de l’enquête, afin d’éviter des dommages jugés irréversibles pour le marché.Concrètement, cela pourrait passer par, selon des conditions techniques et commerciales équitables, le temps que l’instruction se poursuive.