Meta condamné à 375 millions de dollars pour mise en danger des plus jeunes

On en dit quoi ?



375 millions, c'est une somme. Mais pour Meta, ça représente à peine quelques jours de chiffre d'affaires. Le vrai coup, il est symbolique. Quand un jury conclut qu'une entreprise a sciemment privilégié ses profits au détriment de la sécurité des enfants, ça laisse des traces. La défense de Zuckerberg, qui reconnaît avoir tardé , est quand même un peu faible face à des documents internes qui pointent un système qui n'avait qu'un but, générer de l'audience.