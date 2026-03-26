Apple étoffe son programme de fabrication américain avec quatre nouveaux partenaires
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple annonce l'arrivée de Bosch, Cirrus Logic, TDK et Qnity Electronics dans son "American Manufacturing Program". Budget supplémentaire : 400 millions de dollars d'ici 2030 pour produire des composants sur le sol américain.
TDK, qui fournit Apple depuis plus de 30 ans, va produire pour la première fois des capteurs sur le sol américain. On parle ici de capteurs TMR (magnétorésistance à effet tunnel), ceux-là mêmes qui permettent la stabilisation optique de l'appareil photo sur iPhone. L'usine américaine de TDK alimentera des appareils vendus dans le monde entier, et ça va aussi augmenter le volume de puces qu'Apple source directement aux États-Unis.
Côté Bosch, la collaboration passe par TSMC et son usine de Camas, dans l'État de Washington. L'idée, c'est de fabriquer des circuits intégrés pour les capteurs Bosch qui servent à la détection de chute, au suivi d'activité et à l'altimètre dans les produits Apple. Cirrus Logic, de son côté, travaille avec GlobalFoundries dans son usine de Malta, à New York, pour développer des puces dédiées à plusieurs fonctions, dont le système Face ID.
Sur le papier, ces quatre nouveaux partenariats viennent compléter un programme déjà bien lancé. Apple s'est engagé sur un investissement total de 600 milliards de dollars sur quatre ans aux États-Unis, et l'AMP en est un pilier. Les premiers partenaires du programme, Corning, Broadcom, Samsung ou encore Texas Instruments, produisent déjà des composants sur place. Le dernier nouveau venu, Qnity Electronics, travaille avec HD MicroSystems sur des matériaux pour la fabrication de semi-conducteurs et le calcul haute performance. Moins visible que les capteurs iPhone ou les puces Face ID, mais c'est le type de composants de base sans lesquels rien ne fonctionne.
Apple a aussi lancé l'an dernier une Manufacturing Academy à Detroit pour former les PME américaines à l'IA et à l'automatisation. Près de 150 entreprises en ont déjà bénéficié, et un forum est prévu fin avril à la Michigan State University.
Apple continue de mettre le paquet sur la fabrication américaine, et 400 millions de plus d'ici 2030, ça commence à faire. Par contre, on reste sur des composants et des matériaux, pas sur l'assemblage final des iPhone ou des Mac. La vraie production, celle des lignes d'assemblage, reste en Asie. Visiblement, Apple préfère avancer par petites touches plutôt que de tout relocaliser d'un coup, et dans le contexte actuel des droits de douane, la marque a tout intérêt à montrer patte blanche. Reste que le chemin vers un iPhone entièrement made in USA est encore sacrément long. Et on se rend quand même bien compte ici que tout ceci est surtout de la communication pour rassurer l'administration américaine, qui met la pression sur un retour des investissements sur le sol national.
Des capteurs iPhone fabriqués aux États-Unis, une première
TDK, qui fournit Apple depuis plus de 30 ans, va produire pour la première fois des capteurs sur le sol américain. On parle ici de capteurs TMR (magnétorésistance à effet tunnel), ceux-là mêmes qui permettent la stabilisation optique de l'appareil photo sur iPhone. L'usine américaine de TDK alimentera des appareils vendus dans le monde entier, et ça va aussi augmenter le volume de puces qu'Apple source directement aux États-Unis.
Côté Bosch, la collaboration passe par TSMC et son usine de Camas, dans l'État de Washington. L'idée, c'est de fabriquer des circuits intégrés pour les capteurs Bosch qui servent à la détection de chute, au suivi d'activité et à l'altimètre dans les produits Apple. Cirrus Logic, de son côté, travaille avec GlobalFoundries dans son usine de Malta, à New York, pour développer des puces dédiées à plusieurs fonctions, dont le système Face ID.
Un plan à 600 milliards de dollars
Sur le papier, ces quatre nouveaux partenariats viennent compléter un programme déjà bien lancé. Apple s'est engagé sur un investissement total de 600 milliards de dollars sur quatre ans aux États-Unis, et l'AMP en est un pilier. Les premiers partenaires du programme, Corning, Broadcom, Samsung ou encore Texas Instruments, produisent déjà des composants sur place. Le dernier nouveau venu, Qnity Electronics, travaille avec HD MicroSystems sur des matériaux pour la fabrication de semi-conducteurs et le calcul haute performance. Moins visible que les capteurs iPhone ou les puces Face ID, mais c'est le type de composants de base sans lesquels rien ne fonctionne.
Apple a aussi lancé l'an dernier une Manufacturing Academy à Detroit pour former les PME américaines à l'IA et à l'automatisation. Près de 150 entreprises en ont déjà bénéficié, et un forum est prévu fin avril à la Michigan State University.
On en dit quoi ?
Apple continue de mettre le paquet sur la fabrication américaine, et 400 millions de plus d'ici 2030, ça commence à faire. Par contre, on reste sur des composants et des matériaux, pas sur l'assemblage final des iPhone ou des Mac. La vraie production, celle des lignes d'assemblage, reste en Asie. Visiblement, Apple préfère avancer par petites touches plutôt que de tout relocaliser d'un coup, et dans le contexte actuel des droits de douane, la marque a tout intérêt à montrer patte blanche. Reste que le chemin vers un iPhone entièrement made in USA est encore sacrément long. Et on se rend quand même bien compte ici que tout ceci est surtout de la communication pour rassurer l'administration américaine, qui met la pression sur un retour des investissements sur le sol national.