Apple étoffe son programme de fabrication américain avec quatre nouveaux partenaires

On en dit quoi ?



Apple continue de mettre le paquet sur la fabrication américaine, et 400 millions de plus d'ici 2030, ça commence à faire. Par contre, on reste sur des composants et des matériaux, pas sur l'assemblage final des iPhone ou des Mac. La vraie production, celle des lignes d'assemblage, reste en Asie. Visiblement, Apple préfère avancer par petites touches plutôt que de tout relocaliser d'un coup, et dans le contexte actuel des droits de douane, la marque a tout intérêt à montrer patte blanche. Reste que le chemin vers un iPhone entièrement made in USA est encore sacrément long. Et on se rend quand même bien compte ici que tout ceci est surtout de la communication pour rassurer l'administration américaine, qui met la pression sur un retour des investissements sur le sol national.