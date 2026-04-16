Neutralité carbone : Apple joue-t-il vraiment le jeu de l’écologie ?
Par Laurence - Publié le
À l’approche de la Journée de la terre, Apple met en avant ses progrès environnementaux. Entre matériaux recyclés, fin du plastique dans les emballages et incitations à recycler, la firme accélère sa transition vers la neutralité carbone — avec un brin d'orgueil.
Dans son dernier rapport environnemental, Apple revendique un cap important : 30 % de matériaux recyclés en moyenne sur l’ensemble de ses produits en 2025. Mais surtout, certains composants atteignent désormais les 100 %. C’est le cas du cobalt utilisé dans les batteries, des terres rares dans les aimants, ou encore de l’or et de l’étain dans les circuits imprimés. Une évolution clé, alors que ces matériaux sont souvent critiqués pour leur impact environnemental et social.
Apple affirme également avoir tenu une promesse symbolique : supprimer totalement le plastique de ses emballages avant 2025. La transition vers des emballages entièrement à base de fibres est désormais achevée. L’entreprise mise sur des matériaux recyclés ou issus de sources responsables, tout en améliorant la recyclabilité globale. Derrière cette évolution, elle vante un travail de fond sur le design industriel, avec des alternatives aux protections plastiques traditionnelles.
Cupertino aurait tort de s'en priver et use de certains produits comme de vitrine technologique. Ainsi on apprend que le MacBook Neo, au hasard, atteint 60 % de matériaux recyclés, un record pour Apple.
Mais la firme le rappelle : la fabrication elle-même évolue, avec des procédés réduisant l’utilisation de matière première et optimisant la consommation d’eau. elle met notamment en avant un système d’anodisation permettant de recycler jusqu’à 70 % de l’eau utilisée, un changement notable pour un processus historiquement très gourmand. Et elle entend bien étendre ces techniques à d’autres lignes de production.
En parallèle, Apple lance une opération commerciale liée au recyclage. Jusqu’au 16 mai, les utilisateurs qui rapportent un appareil éligible en magasin peuvent bénéficier de 10 % de réduction sur certains produits, dont les AirPods et accessoires. Les appareils collectés sont ensuite traités via les systèmes de recyclage internes d’Apple, comme Daisy ou Cora, conçus pour récupérer efficacement les matériaux.
Apple affiche désormais des progrès tangibles, avec des avancées mesurables sur les matériaux, le packaging ou encore les procédés industriels. Ces évolutions traduisent une transformation réelle de certaines chaînes de production, notamment sur l’usage de ressources recyclées et la réduction de l’empreinte environnementale.
Pour autant, la question de fond demeure. Entre engagements ambitieux et communication parfaitement maîtrisée, la frontière reste parfois floue. Cupertino met en avant des indicateurs précis, mais continue aussi de lancer de nouveaux produits chaque année, avec un renouvellement rapide qui interroge sur l’impact global du modèle. Des produits classés vintage alors qu'ils sont encore en parfait été de marche. Ou encore des systèmes qui ne sont plus mis à jour...
Derrière les annonces, deux dynamiques coexistent donc : une adaptation industrielle progressive, portée par des contraintes environnementales et réglementaires de plus en plus fortes, et une stratégie de marque qui valorise ces efforts auprès du grand public. L’équilibre entre transformation profonde et communication bien huilée ne se joue pas uniquement sur les chiffres, mais sur la capacité d’Apple à inscrire ces changements dans la durée — sans contradiction avec son modèle économique.
Des avancées concrètes sur les matériaux
Dans son dernier rapport environnemental, Apple revendique un cap important : 30 % de matériaux recyclés en moyenne sur l’ensemble de ses produits en 2025. Mais surtout, certains composants atteignent désormais les 100 %. C’est le cas du cobalt utilisé dans les batteries, des terres rares dans les aimants, ou encore de l’or et de l’étain dans les circuits imprimés. Une évolution clé, alors que ces matériaux sont souvent critiqués pour leur impact environnemental et social.
Apple affirme également avoir tenu une promesse symbolique : supprimer totalement le plastique de ses emballages avant 2025. La transition vers des emballages entièrement à base de fibres est désormais achevée. L’entreprise mise sur des matériaux recyclés ou issus de sources responsables, tout en améliorant la recyclabilité globale. Derrière cette évolution, elle vante un travail de fond sur le design industriel, avec des alternatives aux protections plastiques traditionnelles.
Le MacBook Neo en vitrine écologique
Cupertino aurait tort de s'en priver et use de certains produits comme de vitrine technologique. Ainsi on apprend que le MacBook Neo, au hasard, atteint 60 % de matériaux recyclés, un record pour Apple.
Mais la firme le rappelle : la fabrication elle-même évolue, avec des procédés réduisant l’utilisation de matière première et optimisant la consommation d’eau. elle met notamment en avant un système d’anodisation permettant de recycler jusqu’à 70 % de l’eau utilisée, un changement notable pour un processus historiquement très gourmand. Et elle entend bien étendre ces techniques à d’autres lignes de production.
Une incitation à recycler pour les utilisateurs
En parallèle, Apple lance une opération commerciale liée au recyclage. Jusqu’au 16 mai, les utilisateurs qui rapportent un appareil éligible en magasin peuvent bénéficier de 10 % de réduction sur certains produits, dont les AirPods et accessoires. Les appareils collectés sont ensuite traités via les systèmes de recyclage internes d’Apple, comme Daisy ou Cora, conçus pour récupérer efficacement les matériaux.
Qu’en penser ?
Apple affiche désormais des progrès tangibles, avec des avancées mesurables sur les matériaux, le packaging ou encore les procédés industriels. Ces évolutions traduisent une transformation réelle de certaines chaînes de production, notamment sur l’usage de ressources recyclées et la réduction de l’empreinte environnementale.
Pour autant, la question de fond demeure. Entre engagements ambitieux et communication parfaitement maîtrisée, la frontière reste parfois floue. Cupertino met en avant des indicateurs précis, mais continue aussi de lancer de nouveaux produits chaque année, avec un renouvellement rapide qui interroge sur l’impact global du modèle. Des produits classés vintage alors qu'ils sont encore en parfait été de marche. Ou encore des systèmes qui ne sont plus mis à jour...
Derrière les annonces, deux dynamiques coexistent donc : une adaptation industrielle progressive, portée par des contraintes environnementales et réglementaires de plus en plus fortes, et une stratégie de marque qui valorise ces efforts auprès du grand public. L’équilibre entre transformation profonde et communication bien huilée ne se joue pas uniquement sur les chiffres, mais sur la capacité d’Apple à inscrire ces changements dans la durée — sans contradiction avec son modèle économique.