GameStop veut racheter eBay pour 56 milliards

On en dit quoi ?



Honnêtement ? L'opération a quelque chose de fascinant et de très douteux en même temps. D'un côté, un patron qui a su retourner GameStop avec un sens du timing financier assez rare, et qui a transformé une bulle Reddit en véritable trésor de guerre. De l'autre, un rachat ultra-disproportionné, financé en grande partie par de la dette, sur un actif qui rame depuis dix ans et que ni les précédentes équipes ni les fonds activistes n'ont vraiment réussi à relancer.



Promettre de couper 2 milliards de dollars sans toucher à la croissance, c'est aussi un classique des fusions qui finit rarement très bien. Cohen voit loin, on ne peut pas lui reprocher. Mais entre l'objectif annoncé et la réalité d'un eBay qui n'arrive même plus à recruter de nouveaux acheteurs, le chemin va être très long.