Réforme écologique : l’Ademe se rebelle contre le gouvernement

Une fronde inédite au sein de l’agence écologique

renforcer l’État local

Un vote très symbolique

Une réforme qui tombe mal

ET le gouvernement dans tout ça ?r

Qu’en penser ?



Au-delà de cette bataille administrative, cette affaire révèle surtout un débat beaucoup plus profond sur la place des agences publiques dans la transition écologique française.



Depuis plusieurs années, l’Ademe est devenue l’un des principaux outils techniques et financiers de l’État pour accompagner la transformation énergétique du pays. Modifier son organisation en pleine crise climatique apparaît donc comme un pari particulièrement risqué.



Car même si le gouvernement promet de préserver l’identité de l’agence, beaucoup redoutent qu’un rapprochement progressif avec les services préfectoraux ne réduise sa capacité d’action et son autonomie.



Et le vote inédit de mardi montre déjà une chose :

la transition écologique devient aussi un sujet de tensions institutionnelles et politiques de plus en plus sensibles.

À l’origine de cette crise :Son article 7 prévoit unentre les agents régionaux de l’Ademe et les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal), des structures placées sous l’autorité des préfets.Officiellement, le gouvernement parle d’une meilleure coordination locale. Mais au sein même de l’agence, beaucoup y voientLa tension est montée mardi lorsque le conseil d’administration a adopté une délibérationLe texte a été voté par 15 administrateurs contre 10. L'évènement n'est pas neutre, d’autant que le conseil regroupe des représentants de l’État, des élus locaux, des parlementaires, des salariés, ainsi que plusieurs personnalités qualifiées.Pour plusieurs administrateurs, cette réforme risque surtout dedans un contexte déjà particulièrement complexe pour les politiques environnementales.Créée enpour remplacer l'AFME (elle-même créée en réaction à la crise de l'énergie induite par le premier choc pétrolier de 1973), l’Ademe joue aujourd’hui un, la rénovation énergétique, l’économie circulaire, ou encore l’accompagnement des collectivités et entreprises dans leur transition écologique. Avec plus de mille salariés répartis sur tout le territoire, l’agence est devenue un acteur à part entière de la stratégie climatique française.Les opposants à cette réforme dénoncent surtout un. Alors que la France reste confrontée aux tensions énergétiques, aux enjeux climatiques, et aux objectifs de décarbonation, plusieurs spécialistes estiment qu’une réorganisation administrative pourrait fragiliser une structure déjà fortement sollicitée.Ces dernières semaines, syndicats, ONG et élus ont. Même d’anciens ministres de la Transition écologique, comme Agnès Pannier-Runacher ou Christophe Béchu, ont publiquement alerté sur le risque d’un “démantèlement progressif” de l’agence.En parallèle,. Certains accusent régulièrement l’établissement d’être devenudans son approche de l’écologie.Face à la polémique, le gouvernement assure pourtant qu’. Le ministre délégué à la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, affirme que les effectifs, les salaires, les missions, et le statut des agents ne seront pas modifiés.Selon lui, cette réforme vise simplement àentre les différents services publics locaux liés à l’environnement. Mais ces explications peinent visiblement à convaincre une partie des administrateurs et des salariés, qui craignent surtout une perte progressive d’indépendance, voire une disparition.