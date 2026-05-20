Réforme écologique : l’Ademe se rebelle contre le gouvernement
Par Laurence - Publié le
C’est un épisode rare dans l’histoire de l’Agence de la transition écologique. Mardi, le conseil d’administration de l’Ademe a organisé une réunion extraordinaire pour afficher officiellement son opposition à une réforme portée par le gouvernement. Une première depuis la création de l’établissement public en 1990.
À l’origine de cette crise : le projet de loi visant à
Officiellement, le gouvernement parle d’une meilleure coordination locale. Mais au sein même de l’agence, beaucoup y voient une menace directe pour son autonomie et son fonctionnement.
La tension est montée mardi lorsque le conseil d’administration a adopté une délibération demandant au gouvernement de retirer cet article du projet de loi. Le texte a été voté par 15 administrateurs contre 10. L'évènement n'est pas neutre, d’autant que le conseil regroupe des représentants de l’État, des élus locaux, des parlementaires, des salariés, ainsi que plusieurs personnalités qualifiées.
Pour plusieurs administrateurs, cette réforme risque surtout de créer davantage de confusion dans un contexte déjà particulièrement complexe pour les politiques environnementales.
Créée en 1991 pour remplacer l'AFME (elle-même créée en réaction à la crise de l'énergie induite par le premier choc pétrolier de 1973), l’Ademe joue aujourd’hui un rôle central dans le financement des projets liés aux énergies renouvelables, la rénovation énergétique, l’économie circulaire, ou encore l’accompagnement des collectivités et entreprises dans leur transition écologique. Avec plus de mille salariés répartis sur tout le territoire, l’agence est devenue un acteur à part entière de la stratégie climatique française.
Les opposants à cette réforme dénoncent surtout un calendrier incompréhensible. Alors que la France reste confrontée aux tensions énergétiques, aux enjeux climatiques, et aux objectifs de décarbonation, plusieurs spécialistes estiment qu’une réorganisation administrative pourrait fragiliser une structure déjà fortement sollicitée.
Ces dernières semaines, syndicats, ONG et élus ont multiplié les prises de position contre ce projet. Même d’anciens ministres de la Transition écologique, comme Agnès Pannier-Runacher ou Christophe Béchu, ont publiquement alerté sur le risque d’un “démantèlement progressif” de l’agence.
En parallèle, l’Ademe fait aussi l’objet d’attaques politiques de plus en plus virulentes. Certains accusent régulièrement l’établissement d’être devenu trop idéologique dans son approche de l’écologie.
Face à la polémique, le gouvernement assure pourtant qu’il ne s’agit pas de supprimer l’Ademe. Le ministre délégué à la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, affirme que les effectifs, les salaires, les missions, et le statut des agents ne seront pas modifiés.
Selon lui, cette réforme vise simplement à améliorer les synergies entre les différents services publics locaux liés à l’environnement. Mais ces explications peinent visiblement à convaincre une partie des administrateurs et des salariés, qui craignent surtout une perte progressive d’indépendance, voire une disparition.
Au-delà de cette bataille administrative, cette affaire révèle surtout un débat beaucoup plus profond sur la place des agences publiques dans la transition écologique française.
Depuis plusieurs années, l’Ademe est devenue l’un des principaux outils techniques et financiers de l’État pour accompagner la transformation énergétique du pays. Modifier son organisation en pleine crise climatique apparaît donc comme un pari particulièrement risqué.
Car même si le gouvernement promet de préserver l’identité de l’agence, beaucoup redoutent qu’un rapprochement progressif avec les services préfectoraux ne réduise sa capacité d’action et son autonomie.
Et le vote inédit de mardi montre déjà une chose :
la transition écologique devient aussi un sujet de tensions institutionnelles et politiques de plus en plus sensibles.
Une fronde inédite au sein de l’agence écologique
À l’origine de cette crise : le projet de loi visant à
renforcer l’État local, présenté cette semaine en Conseil des ministres. Son article 7 prévoit un rapprochement entre les agents régionaux de l’Ademe et les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal), des structures placées sous l’autorité des préfets.
Officiellement, le gouvernement parle d’une meilleure coordination locale. Mais au sein même de l’agence, beaucoup y voient une menace directe pour son autonomie et son fonctionnement.
Un vote très symbolique
La tension est montée mardi lorsque le conseil d’administration a adopté une délibération demandant au gouvernement de retirer cet article du projet de loi. Le texte a été voté par 15 administrateurs contre 10. L'évènement n'est pas neutre, d’autant que le conseil regroupe des représentants de l’État, des élus locaux, des parlementaires, des salariés, ainsi que plusieurs personnalités qualifiées.
Pour plusieurs administrateurs, cette réforme risque surtout de créer davantage de confusion dans un contexte déjà particulièrement complexe pour les politiques environnementales.
Créée en 1991 pour remplacer l'AFME (elle-même créée en réaction à la crise de l'énergie induite par le premier choc pétrolier de 1973), l’Ademe joue aujourd’hui un rôle central dans le financement des projets liés aux énergies renouvelables, la rénovation énergétique, l’économie circulaire, ou encore l’accompagnement des collectivités et entreprises dans leur transition écologique. Avec plus de mille salariés répartis sur tout le territoire, l’agence est devenue un acteur à part entière de la stratégie climatique française.
Une réforme qui tombe mal
Les opposants à cette réforme dénoncent surtout un calendrier incompréhensible. Alors que la France reste confrontée aux tensions énergétiques, aux enjeux climatiques, et aux objectifs de décarbonation, plusieurs spécialistes estiment qu’une réorganisation administrative pourrait fragiliser une structure déjà fortement sollicitée.
Ces dernières semaines, syndicats, ONG et élus ont multiplié les prises de position contre ce projet. Même d’anciens ministres de la Transition écologique, comme Agnès Pannier-Runacher ou Christophe Béchu, ont publiquement alerté sur le risque d’un “démantèlement progressif” de l’agence.
En parallèle, l’Ademe fait aussi l’objet d’attaques politiques de plus en plus virulentes. Certains accusent régulièrement l’établissement d’être devenu trop idéologique dans son approche de l’écologie.
ET le gouvernement dans tout ça ?r
Face à la polémique, le gouvernement assure pourtant qu’il ne s’agit pas de supprimer l’Ademe. Le ministre délégué à la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, affirme que les effectifs, les salaires, les missions, et le statut des agents ne seront pas modifiés.
Selon lui, cette réforme vise simplement à améliorer les synergies entre les différents services publics locaux liés à l’environnement. Mais ces explications peinent visiblement à convaincre une partie des administrateurs et des salariés, qui craignent surtout une perte progressive d’indépendance, voire une disparition.
Qu’en penser ?
Au-delà de cette bataille administrative, cette affaire révèle surtout un débat beaucoup plus profond sur la place des agences publiques dans la transition écologique française.
Depuis plusieurs années, l’Ademe est devenue l’un des principaux outils techniques et financiers de l’État pour accompagner la transformation énergétique du pays. Modifier son organisation en pleine crise climatique apparaît donc comme un pari particulièrement risqué.
Car même si le gouvernement promet de préserver l’identité de l’agence, beaucoup redoutent qu’un rapprochement progressif avec les services préfectoraux ne réduise sa capacité d’action et son autonomie.
Et le vote inédit de mardi montre déjà une chose :
la transition écologique devient aussi un sujet de tensions institutionnelles et politiques de plus en plus sensibles.