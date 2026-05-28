Microsoft paie 250 millions de dollars pour solder l'affaire Bobby Kotick

On en dit quoi ?



Pour Microsoft, 250 millions de dollars c'est de la petite monaie, surtout pour s'éviter un procès qui aurait pu sortir des choses très moches du placard d'Activision. Pour les actionnaires, c'est symbolique : 30 cents par titre sur des actions vendues 95 dollars, ça ne va pas changer leur vie. Pour Bobby Kotick, qui aurait empoché environ 400 millions de dollars personnellement lors de la vente, ça reste une excellente affaire. Et pour les employés d'Activision Blizzard, qui étaient les vraies victimes de la frat boy culture , ce règlement ne change en fait strictement rien : Kotick n'a jamais été inquiété à titre personnel, Microsoft a depuis enchaîné les vagues de licenciements dans le studio, et tout le monde passe à autre chose. Mais c'est comme ça aux USA, ou les millions sont facilement dégainés pour étouffer des affaires qui pourrait coûter des milliards en image et en scandale, si elle passaient par une procédure judiciaire plus complète.