SpaceX en Bourse : Elon Musk signe une IPO démente avec une valorisation de 1770 milliards de dollar

UNE IPO HISTORIQUE

ELON MUSK IMPOSE SES PROPRES RÈGLES

UNE VALORISAITON QUI INTERROGE

Les investisseurs achètent davantage une vision du futur qu’une entreprise traditionnelle

Ils investissent dans l’idée que l’humanité quittera un jour la Terre

STARLINK, IA ET CLOUD

QU'EN PENSER ?



La véritable épreuve commence donc aujourd'hui avec les premiers échanges. Traditionnellement, une introduction en Bourse réussie se traduit par une hausse de 10 à 15 % dès la première séance. Avec l’engouement exceptionnel autour de SpaceX, certains analystes s’attendent à des variations bien plus importantes. À l’inverse, une progression trop spectaculaire pourrait également être interprétée comme le signe d’une valorisation déconnectée des fondamentaux économiques.



Dans tous les cas, cette introduction marque déjà un tournant historique pour les marchés financiers. Elle confirme aussi la capacité unique d’Elon Musk à attirer les capitaux autour de projets qui relèvent parfois autant de la science-fiction que de l’industrie traditionnelle. Après l’automobile avec Tesla, les satellites avec Starlink et l’intelligence artificielle avec xAI, Wall Street devra désormais décider combien vaut réellement l’ambition de rendre l’humanité multiplanétaire.



La réponse sera connue dans quelques heures. En effet, les échanges sur le New York Stock Exchange se font à partir de 9h30 et jusqu'à 16h (heure locale), soit entre 15h30 et 22h, heure de Paris...

L’opération dépasse largement le précédent record détenu par, qui avait levé 25,6 milliards de dollars lors de son introduction en 2019. Au total, SpaceX a vendu. Une opération hors normes qui valorise l’entreprise sur la base deDès les premières négociation sur le Nasdaq,. Un classement impressionnant pour une entreprise qui, malgré sa domination dans le secteur spatial, reste loin derrière les géants technologiques en matière de chiffre d’affaires et n’était toujours pas rentable l’an dernier.Comme souvent avec Elon Musk,. Traditionnellement, le prix final d’une IPO est déterminé après plusieurs jours de discussions entre les banques et les investisseurs institutionnels. SpaceX a choisi une approche différenteAutre particularité :une proportion exceptionnellement élevée pour une opération de cette taille. Le milliardaire a également conservé un contrôle quasi absolu sur l’entreprise. Après l’introduction,lui garantissant une emprise totale sur les décisions stratégiques.Mais sur un plan personnel, la journée risque d’être un beau souvenir pour le fondateur et CEO de SpaceX. En effet, avec les actions de ses sociétés en sa possession (SpaceX, Tesla, etc.),La valorisation de 1770 milliards de dollars suscite déjà de. À ce niveau, SpaceX vaut désormais davantage que Meta, Tesla, JPMorgan ou encore Berkshire Hathaway. Pour justifier un tel montant, les investisseursavant tout surCar derrière les fusées Starship et les lancements spectaculaires se cache surtout. Le réseau internet par satellite représente aujourd’hui l’essentiel des revenus de SpaceX, avecL’entreprise affirme par ailleurs que son marché potentiel atteindrait, en incluant non seulement les activités spatiales mais aussi les infrastructures d’intelligence artificielle développées autour de xAI.résume Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.SpaceX cherche également à. La société a récemment signé un accord pluriannuel avec Google afin de sécuriser d’importantes capacités de calcul dans le cloud, un enjeu devenu stratégique avec l’explosion des besoins en IA générative.L’intégration de xAI, des données issues du réseau social X et des infrastructures informatiques du groupe constitue désormais un axe majeur du discours d’Elon Musk auprès des investisseurs. Mais dans ce domaine,. OpenAI, Anthropic et Google conservent aujourd’hui une avance significative sur les modèles développés par xAI.