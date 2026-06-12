SpaceX en Bourse : Elon Musk signe une IPO démente avec une valorisation de 1770 milliards de dollar
Par Laurence - Publié le
Elon Musk vient une nouvelle fois de bousculer Wall Street. SpaceX a officiellement fixé jeudi soir le prix de son introduction en Bourse à 135 dollars par action, permettant au spécialiste des fusées, des satellites et de l’intelligence artificielle de lever un montant record de 75 milliards de dollars.
Avec une valorisation atteignant 1770 milliards de dollars dès son arrivée sur le Nasdaq, SpaceX devient instantanément l’une des entreprises les plus valorisées au monde, devant des géants comme JPMorgan, Berkshire Hathaway, Eli Lilly ou encore Meta.
L’opération dépasse largement le précédent record détenu par Saudi Aramco, qui avait levé 25,6 milliards de dollars lors de son introduction en 2019. Au total, SpaceX a vendu 555,56 millions d’actions à 135 dollars pièce. Une opération hors normes qui valorise l’entreprise sur la base de plus de 13 milliards d’actions en circulation.
Dès les premières négociation sur le Nasdaq, SpaceX deviendra immédiatement la septième plus grande société cotée américaine. Un classement impressionnant pour une entreprise qui, malgré sa domination dans le secteur spatial, reste loin derrière les géants technologiques en matière de chiffre d’affaires et n’était toujours pas rentable l’an dernier.
Comme souvent avec Elon Musk, cette opération ne ressemble à aucune autre. Traditionnellement, le prix final d’une IPO est déterminé après plusieurs jours de discussions entre les banques et les investisseurs institutionnels. SpaceX a choisi une approche différente en annonçant son prix avant même la fin du roadshow.
Autre particularité : 30 % des actions proposées ont été réservées aux investisseurs particuliers, une proportion exceptionnellement élevée pour une opération de cette taille. Le milliardaire a également conservé un contrôle quasi absolu sur l’entreprise. Après l’introduction, Elon Musk détiendra encore 82 % des droits de vote, lui garantissant une emprise totale sur les décisions stratégiques.
Mais sur un plan personnel, la journée risque d’être un beau souvenir pour le fondateur et CEO de SpaceX. En effet, avec les actions de ses sociétés en sa possession (SpaceX, Tesla, etc.), sa fortune personnelle pourrait bien largement dépasser les 1 100 milliards de dollars.
La valorisation de 1770 milliards de dollars suscite déjà de nombreux débats chez les analystes. À ce niveau, SpaceX vaut désormais davantage que Meta, Tesla, JPMorgan ou encore Berkshire Hathaway. Pour justifier un tel montant, les investisseurs parient avant tout sur le potentiel futur de l’entreprise plutôt que sur ses résultats actuels.
Car derrière les fusées Starship et les lancements spectaculaires se cache surtout Starlink. Le réseau internet par satellite représente aujourd’hui l’essentiel des revenus de SpaceX, avec plusieurs millions d’abonnés répartis dans 164 pays.
L’entreprise affirme par ailleurs que son marché potentiel atteindrait 28 500 milliards de dollars, en incluant non seulement les activités spatiales mais aussi les infrastructures d’intelligence artificielle développées autour de xAI.
SpaceX cherche également à renforcer sa présence dans l’intelligence artificielle. La société a récemment signé un accord pluriannuel avec Google afin de sécuriser d’importantes capacités de calcul dans le cloud, un enjeu devenu stratégique avec l’explosion des besoins en IA générative.
L’intégration de xAI, des données issues du réseau social X et des infrastructures informatiques du groupe constitue désormais un axe majeur du discours d’Elon Musk auprès des investisseurs. Mais dans ce domaine, la concurrence est particulièrement intense. OpenAI, Anthropic et Google conservent aujourd’hui une avance significative sur les modèles développés par xAI.
La véritable épreuve commence donc aujourd'hui avec les premiers échanges. Traditionnellement, une introduction en Bourse réussie se traduit par une hausse de 10 à 15 % dès la première séance. Avec l’engouement exceptionnel autour de SpaceX, certains analystes s’attendent à des variations bien plus importantes. À l’inverse, une progression trop spectaculaire pourrait également être interprétée comme le signe d’une valorisation déconnectée des fondamentaux économiques.
Dans tous les cas, cette introduction marque déjà un tournant historique pour les marchés financiers. Elle confirme aussi la capacité unique d’Elon Musk à attirer les capitaux autour de projets qui relèvent parfois autant de la science-fiction que de l’industrie traditionnelle. Après l’automobile avec Tesla, les satellites avec Starlink et l’intelligence artificielle avec xAI, Wall Street devra désormais décider combien vaut réellement l’ambition de rendre l’humanité multiplanétaire.
La réponse sera connue dans quelques heures. En effet, les échanges sur le New York Stock Exchange se font à partir de 9h30 et jusqu'à 16h (heure locale), soit entre 15h30 et 22h, heure de Paris...
Avec une valorisation atteignant 1770 milliards de dollars dès son arrivée sur le Nasdaq, SpaceX devient instantanément l’une des entreprises les plus valorisées au monde, devant des géants comme JPMorgan, Berkshire Hathaway, Eli Lilly ou encore Meta.
UNE IPO HISTORIQUE
L’opération dépasse largement le précédent record détenu par Saudi Aramco, qui avait levé 25,6 milliards de dollars lors de son introduction en 2019. Au total, SpaceX a vendu 555,56 millions d’actions à 135 dollars pièce. Une opération hors normes qui valorise l’entreprise sur la base de plus de 13 milliards d’actions en circulation.
Dès les premières négociation sur le Nasdaq, SpaceX deviendra immédiatement la septième plus grande société cotée américaine. Un classement impressionnant pour une entreprise qui, malgré sa domination dans le secteur spatial, reste loin derrière les géants technologiques en matière de chiffre d’affaires et n’était toujours pas rentable l’an dernier.
ELON MUSK IMPOSE SES PROPRES RÈGLES
Comme souvent avec Elon Musk, cette opération ne ressemble à aucune autre. Traditionnellement, le prix final d’une IPO est déterminé après plusieurs jours de discussions entre les banques et les investisseurs institutionnels. SpaceX a choisi une approche différente en annonçant son prix avant même la fin du roadshow.
Autre particularité : 30 % des actions proposées ont été réservées aux investisseurs particuliers, une proportion exceptionnellement élevée pour une opération de cette taille. Le milliardaire a également conservé un contrôle quasi absolu sur l’entreprise. Après l’introduction, Elon Musk détiendra encore 82 % des droits de vote, lui garantissant une emprise totale sur les décisions stratégiques.
Mais sur un plan personnel, la journée risque d’être un beau souvenir pour le fondateur et CEO de SpaceX. En effet, avec les actions de ses sociétés en sa possession (SpaceX, Tesla, etc.), sa fortune personnelle pourrait bien largement dépasser les 1 100 milliards de dollars.
UNE VALORISAITON QUI INTERROGE
La valorisation de 1770 milliards de dollars suscite déjà de nombreux débats chez les analystes. À ce niveau, SpaceX vaut désormais davantage que Meta, Tesla, JPMorgan ou encore Berkshire Hathaway. Pour justifier un tel montant, les investisseurs parient avant tout sur le potentiel futur de l’entreprise plutôt que sur ses résultats actuels.
Car derrière les fusées Starship et les lancements spectaculaires se cache surtout Starlink. Le réseau internet par satellite représente aujourd’hui l’essentiel des revenus de SpaceX, avec plusieurs millions d’abonnés répartis dans 164 pays.
L’entreprise affirme par ailleurs que son marché potentiel atteindrait 28 500 milliards de dollars, en incluant non seulement les activités spatiales mais aussi les infrastructures d’intelligence artificielle développées autour de xAI.
Les investisseurs achètent davantage une vision du futur qu’une entreprise traditionnellerésume Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.
Ils investissent dans l’idée que l’humanité quittera un jour la Terre.
STARLINK, IA ET CLOUD
SpaceX cherche également à renforcer sa présence dans l’intelligence artificielle. La société a récemment signé un accord pluriannuel avec Google afin de sécuriser d’importantes capacités de calcul dans le cloud, un enjeu devenu stratégique avec l’explosion des besoins en IA générative.
L’intégration de xAI, des données issues du réseau social X et des infrastructures informatiques du groupe constitue désormais un axe majeur du discours d’Elon Musk auprès des investisseurs. Mais dans ce domaine, la concurrence est particulièrement intense. OpenAI, Anthropic et Google conservent aujourd’hui une avance significative sur les modèles développés par xAI.
QU'EN PENSER ?
La véritable épreuve commence donc aujourd'hui avec les premiers échanges. Traditionnellement, une introduction en Bourse réussie se traduit par une hausse de 10 à 15 % dès la première séance. Avec l’engouement exceptionnel autour de SpaceX, certains analystes s’attendent à des variations bien plus importantes. À l’inverse, une progression trop spectaculaire pourrait également être interprétée comme le signe d’une valorisation déconnectée des fondamentaux économiques.
Dans tous les cas, cette introduction marque déjà un tournant historique pour les marchés financiers. Elle confirme aussi la capacité unique d’Elon Musk à attirer les capitaux autour de projets qui relèvent parfois autant de la science-fiction que de l’industrie traditionnelle. Après l’automobile avec Tesla, les satellites avec Starlink et l’intelligence artificielle avec xAI, Wall Street devra désormais décider combien vaut réellement l’ambition de rendre l’humanité multiplanétaire.
La réponse sera connue dans quelques heures. En effet, les échanges sur le New York Stock Exchange se font à partir de 9h30 et jusqu'à 16h (heure locale), soit entre 15h30 et 22h, heure de Paris...