Réseaux sociaux : interdiction aux moins de 15 ans dès la rentrée !

Une interdiction dès la rentrée

Un texte revu pour respecter le droit européen

Le grand défi de la vérification de l'âge

Qu’en penser ?



Sauf surprise de dernière minute, le texte devrait être adopté ce mardi. La France insoumise a annoncé qu’elle voterait contre, estimant que le dispositif soulève des interrogations sur le respect de la Constitution et de l’anonymat en ligne. De leur côté, les députés socialistes devraient s’abstenir, considérant que le texte ne précise pas suffisamment les plateformes concernées. Une fois adopté, le texte ouvrira une nouvelle phase : celle de son application concrète par les plateformes numériques.



Cette réforme marque un tournant dans la régulation des réseaux sociaux en France. Si l’objectif de protéger les plus jeunes fait aujourd’hui largement consensus, sa réussite dépendra surtout de la capacité des plateformes à mettre en place des systèmes de vérification d’âge à la fois fiables, simples d’utilisation et respectueux de la vie privée. À défaut, l’interdiction pourrait s’avérer difficile à appliquer. Parallèlement, la Commission européenne prépare ses propres règles, ce qui laisse penser que ce type de restriction pourrait progressivement s’étendre à l’ensemble de l’Union européenne.

. C'est en effet ce que prévoit ce texte. Pour les, une. Les plateformes auront jusqu’au 1er janvier 2027 pour identifier puis fermer les comptes appartenant à des utilisateurs de moins de 15 ans.Les encyclopédies en ligne ainsi que les projets numériques à vocation éducative ne sont pas concernés par cette interdiction.Rappelons que le président de la République s’estdans ce dossier, présenté comme l’une des réformes majeures de la fin de son mandat. Officiellement, il s'agit de mieuxface aux effets des réseaux sociaux sur leur santé mentale, leur développement et leur exposition à certains contenus.Le gouvernement souhaite également faire coïncider cette mesure avec une autre réforme prévue pour la rentrée : l’interdiction du téléphone portable au lycée. Si le calendrier est respecté, la France deviendrait l’un des premiers pays de l’Union européenne à instaurer une telle restriction à grande échelle.L’met fin aux divergences entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Les sénateurs avaient initialement proposé un dispositif reposant sur une liste de plateformes interdites, tandis que l’Assemblée privilégiaitC’est finalement cette seconde approche qui a été retenue, notamment afin de. La Commission européenne avait en effet émis plusieurs réserves sur les premières versions du texte et travaille désormais à une réglementation commune visant à instaurer un accès progressif et gradué des mineurs aux réseaux sociaux dans l’ensemble de l’Union.Dans tout cela, demeure une question pratique essentielle :Le texte laisse aux plateformes le choix de la solution technique retenue, à condition qu’elle permette de contrôler de manière fiable l’âge des internautes., notamment France Identité, des solutions développées par Docaposte, ou encore l’application européenne de vérification d’âge présentée récemment par la Commission européenne. La mise en œuvre de ces outils sera déterminante pour garantir l’application effective de la future loi.