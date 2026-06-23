Une électrique neuve sous les 15 000 euros : le plan français se précise pour 2027

On en dit quoi ?



Sur le papier, c'est plutôt malin. L'État arrête de subventionner des électriques fabriquées à l'autre bout du monde et réoriente l'argent vers les usines d'ici, tout en rendant la facture digeste pour celles et ceux qui en ont le plus besoin, ce qui est difficile à reprocher. Le hic, c'est que l'enveloppe globale doit passer de 5,5 à 10 milliards d'euros par an d'ici 2030, et on connaît tous l'état des finances publiques. Et puis ce fameux « moins de 15 000 euros » reste un prix après aides, jamais un prix affiché sur l'étiquette, si bien que le jour où un gouvernement décide de fermer le robinet, la jolie électrique populaire reprend instantanément quelques milliers d'euros.