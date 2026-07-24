Les ados soutiennent-ils l’interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans ?

Notons que cette enquête a été réalisée quelques semaines avant l’adoption définitive de la loi, dont l’entrée en vigueur est prévue à partir du mois de septembre.

Qu’en penser ?



Cette étude montre un paradoxe intéressant : les principaux concernés semblent majoritairement favorables à une limitation de leur propre accès aux réseaux sociaux. Elle révèle aussi que beaucoup d’entre eux sont conscients des risques associés à ces plateformes et voient d’un bon œil l’arrivée d’un cadre plus protecteur.



En revanche, les réponses concernant les moyens de contournement rappellent que l’efficacité de la future loi dépendra largement des mécanismes de vérification de l’âge qui seront finalement retenus. Sans dispositif suffisamment robuste, une partie des jeunes pourrait continuer à accéder aux réseaux sociaux malgré l’interdiction.