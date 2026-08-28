Stripe voulait s'offrir PayPal pour 53 milliards de dollars, et puis non en fait

On en dit quoi ?



C'est un joli bras de fer, avec un PayPal qui refuse de se brader malgré des difficultés bien réelles, et un Stripe qui repart bredouille de sa tentative de casse du siècle. La position du conseil se défend, personne n'aime vendre au plus bas. Reste que parier sur un rebond dans un marché du paiement où Apple et Google avancent à toute vitesse, c'est un sacré pari, et il faudra vite des résultats pour donner raison à ceux qui ont dit non.