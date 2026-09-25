Mais pourquoi New York ne veut plus de Polymarket ?

On en dit quoi ?



Miser 50 dollars sur le vainqueur d'un match, avec ou sans habillage de contrat à terme, tout le monde comprend que c'est un pari. L'accès dès 18 ans est le vrai point faible de la défense de Polymarket. Mais la vraie question, savoir si un État peut interdire ce que le régulateur fédéral autorise, dépasse largement ce dossier, et vu les décisions contradictoires qui s'empilent, il faudra sans doute attendre la Cour suprême pour départager tout ce petit monde. Par chez nous, en France, et en Belgique, le site est considéré comme illégal.