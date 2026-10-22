Cambridge Analytica, ce n'est pas fini : Meta condamnée à payer 25 milliards de dollars
Par Laurence - Publié le
Le scandale Cambridge Analytica continue de coûter très cher à Meta. Huit ans après sa révélation, un juge américain vient de condamner la maison mère de Facebook et Instagram à verser 25 milliards de dollars. Une sanction historique pour le groupe accusé d’avoir trompé les utilisateurs sur la protection de leurs données personnelles. Mais Meta n’a pas dit son dernier mot et compte faire appel.
Le juge Francis Mathew, siégeant à Santa Fe, a condamné Meta à verser 25 milliards de dollars à l’État du Nouveau-Mexique. Cette décision intervient quelques semaines après qu’un jury a reconnu l’entreprise responsable de plus de 43 millions de violations de la législation locale sur la protection des consommateurs.
Au cœur du dossier figure le scandale Cambridge Analytica, révélé en 2018 (avant covid, la Préhistoire...). Cette société britannique avait récupéré des données personnelles d’utilisateurs de Facebook, notamment pour réaliser des publicités politiques lors de l’élection présidentielle américaine de 2016.
La justice reproche à Meta d’avoir induit les utilisateurs en erreur sur ses politiques de confidentialité et de protection des données. Pour Raúl Torrez, procureur général du Nouveau-Mexique, cette condamnation constitue l’une des plus importantes jamais prononcées contre Meta à l’échelle d’un état américain.
Le montant de la sanction est d’autant plus spectaculaire que le Nouveau-Mexique compte parmi les États les moins peuplés du pays. Contrairement à 48 autres États américains, il avait refusé de participer à un accord collectif conclu avec Meta pour 459 millions de dollars.
Le Nouveau-Mexique a préféré poursuivre seul la procédure. Ses avocats réclamaient initialement entre 35 et 40 milliards de dollars, estimant qu’une sanction devait être suffisamment importante pour avoir une vraie portée et provoquer un véritable changement de comportement. De son côté, Meta défendait un montant maximal de 3,4 milliards de dollars. Le procureur général a indiqué que les sommes éventuellement récupérées seraient consacrées à l’éducation publique.
Sans surprise, Meta conteste fermement cette décision. C.J. Mahoney, directeur juridique du groupe, estime que le jugement rendrait pratiquement impossible l’exercice d’une activité économique dans cet État. Il considère également que cette procédure revient à imposer de nouvelles restrictions à la liberté d’expression sur Internet.
Meta se dit confiante dans ses chances d’obtenir gain de cause en appel. Le groupe ne devrait donc pas verser immédiatement les 25 milliards de dollars réclamés. Cette nouvelle condamnation s’ajoute aux nombreuses procédures judiciaires engagées depuis la révélation du scandale Cambridge Analytica.
Huit ans après les premières révélations, Cambridge Analytica continue de poursuivre Meta devant les tribunaux. Avec 25 milliards de dollars, le Nouveau-Mexique obtient une sanction sans commune mesure. Mais le montant pourrait toutefois évoluer au cours de la procédure d’appel. Au-delà de la sanction financière, cette affaire rappelle surtout que les conséquences d’une mauvaise gestion des données personnelles peuvent se prolonger pendant de nombreuses années, même pour les géants de la technologie.
25 milliards de dollars pour avoir trompé les utilisateurs
Le juge Francis Mathew, siégeant à Santa Fe, a condamné Meta à verser 25 milliards de dollars à l’État du Nouveau-Mexique. Cette décision intervient quelques semaines après qu’un jury a reconnu l’entreprise responsable de plus de 43 millions de violations de la législation locale sur la protection des consommateurs.
Au cœur du dossier figure le scandale Cambridge Analytica, révélé en 2018 (avant covid, la Préhistoire...). Cette société britannique avait récupéré des données personnelles d’utilisateurs de Facebook, notamment pour réaliser des publicités politiques lors de l’élection présidentielle américaine de 2016.
La justice reproche à Meta d’avoir induit les utilisateurs en erreur sur ses politiques de confidentialité et de protection des données. Pour Raúl Torrez, procureur général du Nouveau-Mexique, cette condamnation constitue l’une des plus importantes jamais prononcées contre Meta à l’échelle d’un état américain.
Le Nouveau-Mexique a refusé l’accord à l’amiable
Le montant de la sanction est d’autant plus spectaculaire que le Nouveau-Mexique compte parmi les États les moins peuplés du pays. Contrairement à 48 autres États américains, il avait refusé de participer à un accord collectif conclu avec Meta pour 459 millions de dollars.
Le Nouveau-Mexique a préféré poursuivre seul la procédure. Ses avocats réclamaient initialement entre 35 et 40 milliards de dollars, estimant qu’une sanction devait être suffisamment importante pour avoir une vraie portée et provoquer un véritable changement de comportement. De son côté, Meta défendait un montant maximal de 3,4 milliards de dollars. Le procureur général a indiqué que les sommes éventuellement récupérées seraient consacrées à l’éducation publique.
Meta prépare déjà sa riposte
Sans surprise, Meta conteste fermement cette décision. C.J. Mahoney, directeur juridique du groupe, estime que le jugement rendrait pratiquement impossible l’exercice d’une activité économique dans cet État. Il considère également que cette procédure revient à imposer de nouvelles restrictions à la liberté d’expression sur Internet.
Meta se dit confiante dans ses chances d’obtenir gain de cause en appel. Le groupe ne devrait donc pas verser immédiatement les 25 milliards de dollars réclamés. Cette nouvelle condamnation s’ajoute aux nombreuses procédures judiciaires engagées depuis la révélation du scandale Cambridge Analytica.
Qu’en penser ?
Huit ans après les premières révélations, Cambridge Analytica continue de poursuivre Meta devant les tribunaux. Avec 25 milliards de dollars, le Nouveau-Mexique obtient une sanction sans commune mesure. Mais le montant pourrait toutefois évoluer au cours de la procédure d’appel. Au-delà de la sanction financière, cette affaire rappelle surtout que les conséquences d’une mauvaise gestion des données personnelles peuvent se prolonger pendant de nombreuses années, même pour les géants de la technologie.