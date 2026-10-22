Cambridge Analytica, ce n'est pas fini : Meta condamnée à payer 25 milliards de dollars

Qu’en penser ?



Huit ans après les premières révélations, Cambridge Analytica continue de poursuivre Meta devant les tribunaux. Avec 25 milliards de dollars, le Nouveau-Mexique obtient une sanction sans commune mesure. Mais le montant pourrait toutefois évoluer au cours de la procédure d’appel. Au-delà de la sanction financière, cette affaire rappelle surtout que les conséquences d’une mauvaise gestion des données personnelles peuvent se prolonger pendant de nombreuses années, même pour les géants de la technologie.