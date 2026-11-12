Les 20 milliards versés par Google à Apple finissent devant un juge canadien

On en dit quoi ?



Le dossier canadien est quand même assez bancal. En 2005, Apple ne pesait pas grand-chose, Safari a toujours laissé le choix du moteur, et le principal bénéficiaire du système n'est même plus au procès. On comprend que Cupertino glousse un peu. Mais ces milliards touchés chaque année pour laisser Google en place achètent une forme de passivité, et ça commence à se payer. Chaque procès ressort les mêmes mails internes, les mêmes témoignages gênants. La meilleure affaire de l'histoire d'Apple vire doucement au casse-tête juridique.