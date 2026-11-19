Présidentielle 2027 : l'Arcom va chronométrer le temps de parole chez les YouTubeurs
Par Vincent Lautier - Publié le
L'Arcom a présenté ses règles pour la présidentielle de 2027, et les créateurs de contenus les plus suivis, HugoDécrypte ou Guillaume Pley en tête, devront respecter le pluralisme politique au même titre que les télévisions et les radios. Décompte des temps de parole, périodes encadrées et sanctions financières à la clé, une première pour les créateurs vidéo.
Le président de l'Arcom Martin Ajdari a posé le constat en conférence de presse :
Dès janvier, l'Arcom surveillera la rigueur et l'honnêteté du traitement de l'information. Du 16 mars au 4 avril, les candidats et leurs soutiens devront bénéficier d'une présentation et d'un accès équitables, calculés sur leur représentativité, résultats électoraux, nombre d'élus et sondages compris, et sur leur implication dans la campagne. Puis du 5 au 30 avril, une période qui couvre le premier tour du 18 avril et la campagne du second, fixé au 2 mai, place à l'égalité stricte des temps de parole et des temps d'antenne. Un influenceur qui recevrait un ou deux candidats en dénigrant les autres pendant la campagne officielle verrait l'Arcom intervenir, l'exemple vient d'Ajdari lui-même. L'échelle des sanctions est déjà posée : mise en garde, mise en demeure, puis sanctions financières en cas de manquements répétés.
Début octobre, le même Martin Ajdari lançait une simple concertation avec les créateurs et parlait d'une démarche exploratoire, centrée sur l'honnêteté et l'équité, sans la moindre obligation nouvelle. Sam Zirah, qui reçoit les politiques dans ses émissions et pèse plus de 6,5 millions d'abonnés tous réseaux confondus, jugeait fin octobre un tel décompte impossible au nom de la liberté d'expression, et rappelait au passage qu'un créateur n'a aucun pouvoir sur l'algorithme. Six semaines plus tard, le ton a durci.
Quand plus d'un jeune sur quatre s'informe chez un youtubeur, le traiter comme un média en période électorale est assez logique. Par contre, l'application s'annonce compliquée. Une vidéo reste en ligne des semaines, un direct de trois heures ne se découpe pas comme un journal de 20 heures, et c'est l'algorithme qui décide de ce qui apparaît dans votre fil. L'Arcom promet des sanctions, mais elle devra d'abord trouver comment chronométrer tout ça, et pour le moment personne ne sait vraiment comment s'y prendre.
Des audiences qui dépassent la télé
Le président de l'Arcom Martin Ajdari a posé le constat en conférence de presse :
Il y a un phénomène nouveau, il est là et il est massif. HugoDécrypte revendique 3,8 millions d'abonnés sur YouTube, et le rapport 2026 de l'institut Reuters en fait la première source d'information des moins de 35 ans en France, avec 28 % des jeunes qui s'informent chez lui. Des audiences qui dépassent celles de certaines chaînes selon Ajdari, qui fait lui-même le parallèle avec le podcasteur américain Joe Rogan. Du coup, le régulateur considère ces créateurs comme des éditeurs, exactement comme une chaîne de télévision ou une radio. Seule la vidéo est concernée, les podcasts audio restent en dehors du dispositif.
C'est en avril que tout se durcit
Dès janvier, l'Arcom surveillera la rigueur et l'honnêteté du traitement de l'information. Du 16 mars au 4 avril, les candidats et leurs soutiens devront bénéficier d'une présentation et d'un accès équitables, calculés sur leur représentativité, résultats électoraux, nombre d'élus et sondages compris, et sur leur implication dans la campagne. Puis du 5 au 30 avril, une période qui couvre le premier tour du 18 avril et la campagne du second, fixé au 2 mai, place à l'égalité stricte des temps de parole et des temps d'antenne. Un influenceur qui recevrait un ou deux candidats en dénigrant les autres pendant la campagne officielle verrait l'Arcom intervenir, l'exemple vient d'Ajdari lui-même. L'échelle des sanctions est déjà posée : mise en garde, mise en demeure, puis sanctions financières en cas de manquements répétés.
Le régulateur a changé de pied
Début octobre, le même Martin Ajdari lançait une simple concertation avec les créateurs et parlait d'une démarche exploratoire, centrée sur l'honnêteté et l'équité, sans la moindre obligation nouvelle. Sam Zirah, qui reçoit les politiques dans ses émissions et pèse plus de 6,5 millions d'abonnés tous réseaux confondus, jugeait fin octobre un tel décompte impossible au nom de la liberté d'expression, et rappelait au passage qu'un créateur n'a aucun pouvoir sur l'algorithme. Six semaines plus tard, le ton a durci.
On en dit quoi ?
Quand plus d'un jeune sur quatre s'informe chez un youtubeur, le traiter comme un média en période électorale est assez logique. Par contre, l'application s'annonce compliquée. Une vidéo reste en ligne des semaines, un direct de trois heures ne se découpe pas comme un journal de 20 heures, et c'est l'algorithme qui décide de ce qui apparaît dans votre fil. L'Arcom promet des sanctions, mais elle devra d'abord trouver comment chronométrer tout ça, et pour le moment personne ne sait vraiment comment s'y prendre.